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"Авдеевка - только начало": командир из Третьей штурмовой озвучил предупреждение для украинцев

"Макар" рассказал о боях в Авдеевке (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Николай с позывным "Макар" - командир штурмовой группы в 3 ОШБр. Недавно он вернулся из Авдеевки и предупредил украинцев о том, что это может быть только начало.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом "Макар" рассказал в интервью, вышедшем на YouTube-канале Ukrainian Witness.

Война коснется всех

"Авдеевка - это, пожалуй, только начало. Нужно готовиться. Ну как начало, начало какой-то их новой компании, я думаю, что нужно готовиться к достаточно большим масштабам. Поэтому нам нужно, в целом, Вооруженным Силам пополняться техникой, новыми системами, борьбы, дронами, системами РЭБ", - заявил военный.

"И опять же, люди, люди, люди. И если кто-то думает, что война кого-то минует, то на самом деле нет. Война она есть и она будет еще долго. И думать что, пересижу дома, она меня не коснется - да нет, она коснется всех", - добавил он.

Военный из Третьей штурмовой сделал важное заявление (скриншот)

Что было в Авдеевке

Также "Макар" рассказал, что Авдеевка стала для 3 штурмовой "самым сложным вызовом". Военным приходилось приложить колоссальные силы.

"Нам приходилось быстро действовать, у нас не было времени детально распланировать фронт из-за того, что фронт постоянно менялся. И нам приходилось разбираться уже на месте", - отметил он.

По словам военного, бригада получила колоссальный опыт, но были и потери. Впрочем, объяснил Макар, не бывает войны без потерь.

 

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что в Украине обновили приложение "Воздушная тревога".

Кроме того, недавно стало известно, в ВСУ объяснили, как весенняя погода повлияет на бои.

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