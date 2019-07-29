Он аварийный: в Киеве "мост Кличко" в очередной раз попал в скандал

На новом пешеходно-велосипедном мосту, который более известен как "мост Кличко", треснуло боковое стекло, которое было защитой и некой страховкой после перил. Об этом сообщает Информатор.

О новом инциденте на мосту стало известно в понедельник, 29 июля, днем. На видео видно, что треснула только одна секция. Территорию вокруг трещины огородили.

"Мост Кличко" снова пострадал (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

На месте инцидента находятся сотрудники муниципальной охраны, но они никак ситуацию не прокомментировали, поскольку только недавно заступили на смену. Стоит отметить, что новый мост был открыт 25 мая 2019 года.

"Мост Кличко" снова пострадал (фото: kiev.informator.ua)

Пользователи сети также прокомментировали ситуацию с мостом.

Он аварийный. Какой Кличко, такой и город. Его надо закрыть и назначить международную инженерную экспертизу, от греха подальше;

Тупо деньги, выкинутые на ветер. Мост разваливается, кто-то должен понести криминальную и финансовую ответственность;

Ну как бы предупреждали, что там грунты неустойчивые, но кто же специалистов слушает...

Еще и обижается, бездарно потратили бюджетные деньги! Чинили бы за свой счет!

Готова поспорить, что после выборов в мэры на мосту резко перестанут стекла "сами трескаться".

Скриншоты с Facebook

Напомним, что в этом месяце на мосту образовалась серьезная трещина со стороны Владимирской горки. Также в одном месте провисли стягивающие тросы, и видны зазоры с другой стороны крепления, которые врезаются в парапет.

Ранее сообщалось, что 17 июня по новому пешеходному мосту в Киеве проехался Mercedes.