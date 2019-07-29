Він аварійний: у Києві "міст Кличка" у черговий раз потрапив в скандал

На новому пішохідно-велосипедному мосту, який більш відомий як "міст Кличка", тріснуло бічне скло, яке було захистом і певною страховкою після поручнів. Про це повідомляє Інформатор.

Про новий інцидент на мосту стало відомо в понеділок, 29 липня, вдень. На відео видно, що тріснула тільки одна секція. Територію навколо тріщини обгородили.

"Міст Кличка" знову постраждав (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

На місці інциденту знаходяться співробітники муніципальної охорони, але вони ніяк ситуацію не прокоментували, оскільки лише нещодавно заступили на зміну. Варто зазначити, що новий міст був відкритий 25 травня 2019 року.

"Міст Кличка" знову постраждав (фото: kiev.informator.ua)

Користувачі мережі також прокоментували ситуацію з мостом.

Він аварійний. Який Кличко, таке і місто. Його треба закрити і призначити міжнародну інженерну експертизу, від гріха подалі;

Тупо гроші, викинуті на вітер. Міст розвалюється, хтось повинен понести кримінальну і фінансову відповідальність;

Ну як би попереджали, що там грунти нестійкі, але хто ж фахівців слухає...

Ще й ображається, бездарно витратили бюджетні гроші! Ремонтували б за свій рахунок!

Готова посперечатися, що після виборів в мери на мосту різко перестане скло "само тріскатися".

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що в цьому місяці на мосту утворилася серйозна тріщина з боку Володимирської гірки. Також в одному місці провисли стягуючі троси, і видно зазори з іншого боку кріплення, які врізаються в парапет.

Раніше повідомлялося, що 17 червня по новому пішохідному мосту в Києві проїхався Mercedes.