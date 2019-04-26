Авария на ЧАЭС: слова Лины Костенко растрогали украинцев до слез

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Ровно 33 года назад на Чернобыльской атомной электростанции взорвался ядерный реактор.

После взрыва и пожара образовалось радиоактивное облако, которое накрыло не только территорию Украины, но и территории многих европейских стран: Беларуси, Швеции, Австрии, Норвегии, Германии, Финляндии, Греции, Румынии, Словении, Литвы, Латвии и России.

В результате самой масштабной экологической и техногенной катастрофы в новейшей истории многие украинцы навсегда покинули свои дома, сотни семей потеряли родных из-за коварного и невидимого оружия...

Сегодня на странице, посвященной творчеству легендарной украинской поэтессы Лины Костенко, вспомнили ее стих про чернобыльскую катастрофу.

Цей дощ - як душ. Цей день такий ласкавий.

Сади цвітуть. В березах бродить сік.

Це солов’їна опера, Ла Скала!

Чорнобиль. Зона. Двадцять перший вік.

Тут по дворах стоїть бузкова повінь.

Тут ті бузки проламують тини.

Тут щука йде, немов підводний човен,

і прилітають гуси щовесни.

Але кленочки проросли крізь ґанки.

Жив-був народ над Прип’яттю - і зник.

В Рудому лісі виросли поганки,

і ходить Смерть, єдиний тут грибник.

Скриншот (facebook.com/LinaKostenkoUkr)

Публикация собрала более 15 тыс. лайков, а сам стих растрогал пользователей сети до слез.

Немає кращого поета, який може, вміє, не боїться написати правду, але таку як вона є. Шаную вас і люблю, пані Костенко.

Про цю трагедію не можна забувати... Інакше все може повторити... Світла пам'ять усім ліквідаторам, яких вже немає. Здоров'я тим, хто живий.

Я пам'ятаю ті страшні дні. Трагедія українського народу. Забувати небезпечно. Загиблим та померлим вічна пам'ять!

Щиро вдячні, пані Ліно, за такий вірш... До мурашок, до сліз... Здоров'я вам і довголіття! Світла і вічна пам'ять загиблим, що ціною свого життя рятували світ... Шана героям, які живуть серед нас!

Ліна Костенко вміє влучно підібрати слова до внутрішнього стану кожної людини!

Вірш - шедевр... Мурашки по тілу... Сльози по щоках...

Скриншот (facebook.com/LinaKostenkoUkr)

Так передати все словами - може тільки великий майстер! Дякуємо! Вічна пам'ять всім померлим ліквідаторам і здоров'я живим.

Геніально! Чуттєва проникливість скорботи.

У віршах висвітлена вся біда нашої країни...

Мені було два рочки, але пам'ятаю, що сказали не гуляти на подвір'ї, бо щось страшне сталося, не розуміла, що і чому...

Ці вірші ідуть від самого серця і потрапляють в саму душу... Тридцять три роки... Як швидко плине час... А рани залишаються в душах людей на тілі землі нашої...

Скриншот (facebook.com/LinaKostenkoUkr)

Ранее мы писали о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения украинскому фотографу удалось запечатлеть редчайшего зверька, который занесен в Красную книгу.