Аварія на ЧАЕС: слова Ліни Костенко зворушили українців до сліз

Аварія на ЧАЕС сталася 26 квітня 1986 року. Рівно 33 роки тому на Чорнобильській атомній електростанції вибухнув ядерний реактор.

Після вибуху і пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише територію України, але й території багатьох європейських країн: Білорусі, Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії та Росії.

В результаті наймасштабнішої екологічної та техногенної катастрофи в новітній історії багато українців назавжди покинули свої будинки, сотні сімей втратили рідних через підступну і невидиму зброю...

Сьогодні на сторінці, присвяченій творчості легендарної української поетеси Ліни Костенко, згадали її вірш про чорнобильську катастрофу.

Цей дощ - як душ. Цей день такий ласкавий.

Сади цвітуть. В березах бродить сік.

Це солов’їна опера, Ла Скала!

Чорнобиль. Зона. Двадцять перший вік.

Тут по дворах стоїть бузкова повінь.

Тут ті бузки проламують тини.

Тут щука йде, немов підводний човен,

і прилітають гуси щовесни.

Але кленочки проросли крізь ґанки.

Жив-був народ над Прип’яттю - і зник.

В Рудому лісі виросли поганки,

і ходить Смерть, єдиний тут грибник.

Скріншот (facebook.com/LinaKostenkoUkr)

Публікація зібрала понад 15 тис. лайків, а сам вірш зворушив користувачів мережі до сліз.

Немає кращого поета, який може, вміє, не боїться написати правду, але таку як вона є. Шаную вас і люблю, пані Костенко.

Про цю трагедію не можна забувати... Інакше все може повторити... Світла пам'ять усім ліквідаторам, яких вже немає. Здоров'я тим, хто живий.

Я пам'ятаю ті страшні дні. Трагедія українського народу. Забувати небезпечно. Загиблим та померлим вічна пам'ять!

Щиро вдячні, пані Ліно, за такий вірш... До мурашок, до сліз... Здоров'я вам і довголіття! Світла і вічна пам'ять загиблим, що ціною свого життя рятували світ... Шана героям, які живуть серед нас!

Ліна Костенко вміє влучно підібрати слова до внутрішнього стану кожної людини!

Вірш - шедевр... Мурашки по тілу... Сльози по щоках...

Скріншот (facebook.com/LinaKostenkoUkr)

Так передати все словами - може тільки великий майстер! Дякуємо! Вічна пам'ять всім померлим ліквідаторам і здоров'я живим.

Геніально! Чуттєва проникливість скорботи.

У віршах висвітлена вся біда нашої країни...

Мені було два рочки, але пам'ятаю, що сказали не гуляти на подвір'ї, бо щось страшне сталося, не розуміла, що і чому...

Ці вірші ідуть від самого серця і потрапляють в саму душу... Тридцять три роки... Як швидко плине час... А рани залишаються в душах людей на тілі землі нашої...

Скріншот (facebook.com/LinaKostenkoUkr)

Раніше ми писали про те, що у Чорнобильській зоні відчуження українському фотографу вдалося сфотографувати рідкісного звіра, який занесений в Червону книгу.