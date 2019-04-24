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Чернобыльский лемур: самый редкий зверек попал на фото

STYLERЖизнь    24.04.2019 - 11:29
Чернобыльский лемур: самый редкий зверек попал на фото
Коллаж РБК-Украина

В ЧАЭС обнаружили необычного грызуна

В Чернобыльской зоне отчуждения фотографу удалось запечатлеть редчайшего зверька, который, к слову, занесен в Красную книгу. Об этом информирует Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в социальной сети Facebook.

Орешниковая соня, которую также называют "чернобыльский лемур", весит не более 27 г во взрослом возрасте, немного превышая средние размеры обычной мыши. А тельце зверька в длину составляет около 7-9 см.

Скелет сони способен сжиматься по вертикали, что позволяет зверьку сворачиваться в маленький комочек, занимать очень мало места и протискиваться в труднодоступные места.

Чернобыльский лемур: самый редкий зверек попал на фотоСкриншот: (facebook.com/dazv.gov.ua)

Уточняется, что зверька назвали соней, потому что большую часть времени он проводит в спячке, а активность проявляет исключительно в ночное время суток. Кроме того, они спят и зимой (с октября по апрель) в подземных норах. 

Напомним, что животные в Чернобыле чувствуют себя хорошо без людей. Экспедиции удалось заметить орлана-белосхвоста, оленей, дикого кабана, лошадей Пржевальского, которые паслись на зимней опушке, лосиху, которая пристально присматривалась к непрошеным гостям.

Мы писали о том, что животные из Красной книги - рыжие вечерницы гибнут из-за непогоды в Запорожской области.

Кстати, в конце прошлого года Кабинет Министров рассмотрел и одобрил изменения к законодательству, которые предусматривают запрет использования диких животных в цирках.

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