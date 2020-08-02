У Авакова сказали, почему убили полтавского террориста

Полтавский террорист Роман Скрипник был ликвидирован в ночь на 1 августа. Он находился в неадекватном психическом состоянии и не хотел сдаваться полиции. Поэтому было принято решение о ликвидации террориста, рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Антон Геращенко, комментируя инцидент.

Как рассказал Геращенко, преступник был опасен и задержать его живым было практически невозможно.

"В данной ситуации была оценена обстановка, что человек сейчас может совершить преступление. Он был в нестабильном психическом состоянии, в руке у него была граната со снятой чекой. Он мог ее бросить в сторону сотрудников полиции, поэтому было принято решение о его ликвидации", - сообщил заместитель главы МВД в эфире телеканала "Украина 24".

По мнению чиновника, сотрудники правоохранительных органов, принимавшие непосредственное участие в поисках, были предупреждены о том, что террорист очень опасен и может взять кого-то в заложники.

"Все были предупреждены, что если будет выстрел и террорист будет поражен, надо будет отскочить в сторону, как и сделал сотрудник полиции Петр Гума. В итоге он остался невредим. В данном случае эти действия были обоснованы. Роман Скрипник мог сдаться полиции в любой момент за все эти восемь дней, однако он этого не сделал", - сообщил он.

Как сообщалось, 23 июля в Полтаве правоохранители пытались задержать автоугонщика, ранее судимого Романа Скрипника. Во время задержания Скрипник взял в заложники полковника полиции. Впоследствии, преступник отпустил полицейского, покинул авто на дороге и убежал в лес, где скрывался.