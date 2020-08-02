У Авакова сказали, чому вбили полтавського терориста

Полтавський терорист Роман Скрипник був ліквідований в ніч на 1 серпня. Він знаходився в неадекватному психічному стані та не хотів здаватися поліції. Тому було прийнято рішення про ліквідацію терориста, розповів заступник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Антон Геращенко, коментуючи інцидент.

Як розповів Геращенко, злочинець був небезпечний і затримати його живим було практично неможливо.

"У даній ситуації була оцінена ситуація, що людина зараз може вчинити злочин. Він був у нестабільному психічному стані, в руці у нього була граната зі знятою чекою. Він міг її кинути в бік співробітників поліції, тому було прийнято рішення про його ліквідацію", - повідомив заступник голови МВС в ефірі телеканалу "Україна 24".

На думку чиновника, співробітники правоохоронних органів, які брали безпосередню участь у пошуках, були попереджені про те, що терорист дуже небезпечний і може взяти когось у заручники.

"Всі були попереджені, що якщо буде постріл і терорист буде вражений, треба буде відскочити убік, як і зробив співробітник поліції Петро Гума. У підсумку він залишився неушкодженим. В такому випадку ці дії були обгрунтовані. Роман Скрипник міг здатися поліції в будь-який момент за всі ці вісім днів, однак він цього не зробив", - повідомив він.

Як повідомлялося, 23 липня у Полтаві правоохоронці намагалися затримати автовикрадача, раніше судимого Скрипника Романа. Під час затримання Скрипник взяв в заручники полковника поліції. Згодом, злочинець відпустив поліцейського, покинув авто на дорозі та втік в ліс, де переховувався.