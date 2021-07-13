Аваков ушел в отставку: кто его заменит на посту главы МВД

После отставки Арсена Авакова пост главы МВД может занять Денис Монастырский, которые сейчас руководит Комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
Также, РБК-Украина стало известно, что на замещение вакантной должности рассматривается кандидатура и нынешнего председателя подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности правоохранительного комитета ВР Александра Бакумова.
Оба они являются народными депутатами от "Слуги народа".
Что известно о Монастырском и Бакумове, а также кого еще СМИ видят на посту главы МВД после отставки Авакова - читайте ниже в материале Styler.
Украинский юрист, общественный деятель. Родился 12 июня 1980 года в городе Хмельницкий. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права, кандидат юридических наук.
Преподавал в Хмельницком университете, был главой отдела по вопросам законотворчества и научных экспертиз. С 2007 по 2017 год работал в крупных юридических компаниях.
Также был секретарем Конкурсной комиссии ГБР. Автор многих научных публикаций и трех учебных пособий. Подал в Верховную Раду около 70 законопроектов.
На выборах в 2019 году баллотировался от партии "Слуга народа" в парламент, прошел под номером 19. Сейчас занимает пост председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
Как написал позже в Telegram народный депутат Александр Качура, президент предложил кандидатуру Монастырского на заседании фракции.
Фото: Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Родился 25 апреля 1989 года в Харькове. В 2010 году окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
Сейчас он депутат от "Слуги народа", а ранее работал проректором Харьковского национального университета внутренних дел, имеет научную степень – кандидат юридических наук.
В 2015 году участвовал в боевых действиях в АТО в составе Пограничных войск Украины, имеет звание капитана.
Фото: Александр Бакумов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Как утверждают источники издания НВ, на пост главы МВД еще могут рассматривать нынешнего главу СНБО Алексея Данилова. Однако от прямого ответа на этот вопрос Данилов уклонился.
Фото: Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Также по информации издания, на кресло главы МВД рассматривают директора Центра инфраструктуры и технологий МВД Александра Ефименко.
Он был внесен в список люстрированных чиновников, так как занимал при Януковиче пост заместителя начальника УМД в Херсонской области. В 2017 году Ефименко через суд добился восстановления права занимать государственные должности.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Аваков подтвердил информацию о своей отставке.