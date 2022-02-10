Аутизм у ребенка теперь можно определить на УЗИ во время беременности: что говорят медики
Медики из Израиля заявили, что при обычном УЗИ во втором триместре беременности можно обнаружить ранние признаки расстройства аутического спектра (РАС). А это значит, что родители смогут заранее узнать, что у малыша может быть аутизм после рождения.
Детали этого исследования опубликовали в журнале Brain.
Как рассказали специалисты Университета Бен-Гурион в Негеве, Израиль, они изучили данные нескольких сотен пренатальных звуковых исследований, которые проводились в середине беременности.
При проведении УЗИ были обнаружены аномалии в сердце, почках и голове у 30% плодов. А позже у этих малышей развился РАС.
Чаще аномалии выявлялись у девочек, чем у мальчиков. И тяжесть этих аномалий также была связана с последующей тяжестью РАС.
"Врачи могут использовать эти признаки, различимые во время обычного УЗИ, для оценки вероятности рождения ребенка с РАС. Наши результаты показывают, что определенные типы РАС, которые включают аномалии других органов, могут быть обнаружены в утробе матери", - рассказал глава исследования, профессор Идан Менаше.
Также в этом Центре проводили ранее исследование о том, что ранняя диагностика и лечение аутизма в три раза может повысить социальные навыки у детей с таким диагнозом. Пренатальная диагностика может означать курс лечения с рождения вместо ожидания до достижения 2-3 летнего возраста.
Что такое РАС
Это целая группа расстройств аутического спектра, которые проявляется различными состояниями. Для них характерны трудности в социальном взаимодействии и общением, нетипичные модели действий и поведения.
Людям с такими расстройствами трудно переходить от одного вида деятельности к другому, они сильно сосредотачиваются на деталях и на ощущения получают необычные реакции.
Часто аутизм сопровождается эпилепсией, депрессиями, тревожными состояниями, гиперактивным расстройством с дефицитом внимания, неадекватным поведением.
Люди с аутизмом намного тяжелее адаптируются в коллективе, им сложнее найти работу и взаимодействовать с другими людьми.
При более тяжелых нарушениях такие люди нуждаются в пожизненном уходе и поддержке.
Признаки аутизма диагностируются в среднем у одного из 160 детей. Обычно их выявляют в раннем детстве, но часто диагностику делают уже на более поздних стадиях.
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