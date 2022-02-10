Аутизм у дитини тепер можна визначити на УЗД під час вагітності: що кажуть медики

Медики з Ізраїлю заявили, що при звичайному УЗД в другому триместрі вагітності можна виявити ранні ознаки розладу аутичного спектра (РАС). А це означає, що батьки зможуть заздалегідь дізнатися, що у малюка може бути аутизм після народження.

Як розповіли фахівці університету Бен-Гуріон в Негеві, Ізраїль, вони вивчили дані декількох сотень пренатальних звукових досліджень, які проводилися в середині вагітності.

При проведенні УЗД були виявлені аномалії в серці, нирках і голові у 30% плодів. А пізніше у цих малюків розвинувся РАС.

Найчастіше аномалії виявлялися у дівчаток, ніж у хлопчиків. І тяжкість цих аномалій також була пов'язана з подальшою тяжкістю РАС.

"Лікарі можуть використовувати ці ознаки, помітні під час звичайного УЗД, для оцінки ймовірності народження дитини з РАС. Наші результати показують, що певні типи РАС, які включають аномалії інших органів, можуть бути виявлені в утробі матері", - розповів глава дослідження, професор Ідан Менаше.

Також в цьому центрі проводили раніше дослідження про те, що рання діагностика і лікування аутизму в три рази може підвищити соціальні навички у дітей з таким діагнозом. Пренатальна діагностика може означати курс лікування з народження замість очікування до досягнення 2-3 річного віку.

Що таке РАС

Це ціла група розладів аутичного спектра, які проявляється різними станами. Для них характерні труднощі в соціальній взаємодії та спілкуванням, нетипові моделі дій і поведінки.

Людям з такими розладами важко переходити від одного виду діяльності до іншого, вони сильно зосереджуються на деталях і на відчуття отримують незвичайні реакції.

Часто аутизм супроводжується епілепсією, депресіями, тривожними станами, гіперактивним розладом з дефіцитом уваги, неадекватною поведінкою.

Люди з аутизмом набагато важче адаптуються в колективі, їм складніше знайти роботу і взаємодіяти з іншими людьми.

При більш важких порушеннях такі люди потребують довічного догляду та підтримки.

Ознаки аутизму діагностуються в середньому в одного зі 160 дітей. Зазвичай їх виявляють в ранньому дитинстві, але часто діагностику роблять вже на більш пізніх стадіях.