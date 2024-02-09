На аукціон виставили дуже рідкісний раритетний спорткар від українського дизанейра: фото

Що відомо про раритетне авто

Дизайн Pegaso Z-102 1954 року розробив українець Яків Савчик. На той час ця машина була однією із найшвидших авто. Окремі моделі могли розвивати швидкість до 243 км/год. Також машина характеризувалась дуже потужним двигуном V8, який мав від 175 до 360 кінських сил.

Іспанська компанія Pegaso переважно випускала вантажівки та автобуси, але серед її транспортних засобів були й спорткари. Загалом компанія виробила 84 купе і кабріолетів Pegaso Z-102.

Pegaso Z-102 1954 року (фото: Broad arrow auctions)

Конкретно цей спорткар, яке виставили на аукціон, одне із лише 18 авто з кузовами від французького ательє Saoutchik. Його засновник - українець Яків Савчик. Ще у дитинстві він емігрував до Франції, де згодом у передмісті Парижа створив власну кузовну майстерню.

Савчик розробляв сміливий на той час авангардний дизайн. Зокрема, Pegaso Z-102 має дуже довгий капот, великі фари і вигнутий дах. Ця модель обладнана 2,8-літровою вісімкою на 195 кінських сил і може розвивати швидкість до 200 км/год.

Цей спорткар неодноразово вигравав нагороди на ретро-фестивалях. Pegaso Z-102 попри свій 70-річний вік є у чудовому стані. Авто пройшло реставрацію. Експерти називають цю машину однією з найкраще збережених і значущих моделей в історії Pegaso.

Pegaso Z-102 1954 року (фото: Broad arrow auctions)