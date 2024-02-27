Auchan закриває магазини в українських містах: що відомо

Що відомо про закриття магазинів

Рішення про закриття гіпермаркетів в цих містах вже анонсувалося на початку 2022 року.

Однак внаслідок подій в Україні Auchan Україна та Arricano вирішили продовжити оренду, забезпечуючи мешканцям доступ до необхідних товарів. Зазначимо, що Auchan Україна продовжувала функціонувати та забезпечувати продовольчу безпеку в цих регіонах під час війни.

8 січня внаслідок обстрілу в Кривому Розі постраждали ТРК Сонячна Галерея та частина приміщення, де знаходився гіпермаркет Auchan. Тому у зв'язку з небезпекою мережа оголошує про закриття цих магазинів.

У зв'язку з закінченням договору оренди Auchan Україна закриє магазини в Запоріжжі та Кривому Розі 3 березня 2024 року, пропонуючи співробітникам робочі місця у містах, де Auchan залишиться присутнім в Україні.

"Магазини Auchan Україна в Запоріжжі та Кривому Розі закриються, але онлайн ми відкриті завжди. Продовжуємо працювати як інтернет-магазин. Наша ціль - продовжувати соціальну місію і дбати про людей, супроводжувати у релокації своїх співробітників, створювати нові робочі місця та підтримувати продовольчу безпеку країни через захист купівельної спроможності. Ми маємо чіткі плани розвитку на наступні роки", - заявила Марта Труш, CEO Auchan Україна.

Чи вийшов "Ашан" з Росії?

Попри заяви французької мережі про припинення бізнесу в Росії, все ж таки магазини продовжують працювати в країні-агресорі. Про це свідчать дані сайту Leave Russia.

"Французький рітейлер Auchan зареєстрував в Росії нову торгову марку, що у вільному перекладі означає "Рідний, і все тут". З упевненістю можна припустити, що вони розширять виробництво під власним брендом у Росії, якщо не ребрендують свою російську мережу взагалі", - сказано у повідомленні.

До слова, Ашан в Росії працює автономно, без інвестицій з боку материнської компанії.