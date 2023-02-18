В "Ашан" виправдовуються та заперечують передачу "гуманітарної допомоги" армії РФ
У торговельній мережі "Ашан" заперечують звинувачення на адресу її російського відділення та виправдовуються, що не знали про постачання російської армії на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії.
"Auchan Retail вкрай здивований цими звинуваченнями, які аж ніяк не підтвердилися під час внутрішнього розслідування", - заявили у прес-службі компанії.
Представництво торгової мережі також наводить два приклади висунутих у розслідуванні звинувачень на адресу російського відділення та пояснює, що в одному випадку компанія нібито виконувала замовлення місцевої влади і не могла знати, на що підуть закуплені товари, а в другому збір "гуманітарної допомоги" влаштував власник торгового. центру, де розташований один із "Ашанів", а не сам магазин.
Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що згідно з розслідуванням The Insider з'ясувалося, що російське представництво мережі "Ашан" з початку війни постачає товари російським окупантам під виглядом "гуманітарної допомоги".
Згодом глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, щообговорить історію навколо великої торгової мережі зі своїм французьким колегою .
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