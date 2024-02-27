Auchan закрывает магазины в украинских городах: что известно

Что известно о закрытии магазинов

Решение о закрытии гипермаркетов в этих городах уже анонсировалось в начале 2022 года.

Однако в результате событий в Украине Auchan Украина и Arricano решили продлить аренду, обеспечивая жителям доступ к необходимым товарам. Отметим, Auchan Украина продолжала функционировать и обеспечивать продовольственную безопасность в этих регионах во время войны.

8 января в результате обстрела в Кривом Роге пострадали ТРК Солнечная Галерея и часть помещения, где находился гипермаркет Auchan. Поэтому в связи с опасностью сеть объявляет о закрытии этих магазинов.

В связи с окончанием договора аренды Auchan Украина закроет магазины в Запорожье и Кривом Роге 3 марта 2024, предлагая сотрудникам рабочие места в городах, где Auchan останется присутствовать в Украине.

"Магазины Auchan Украина в Запорожье и Кривом Роге закроются, но онлайн мы открыты всегда. Продолжаем работать как интернет-магазин. Наша цель – продолжать социальную миссию и заботиться о людях, сопровождать в релокации своих сотрудников, создавать новые рабочие места и поддерживать продовольственную безопасность страны через защиту покупательной способности. У нас есть четкие планы развития на следующие годы", - заявила Марта Труш, CEO Auchan Украина.

Вышел ли "Ашан" из России?

Несмотря на заявления французской сети о прекращении бизнеса в России, все же магазины продолжают работать в стране-агрессоре. Об этом свидетельствуют данные сайта Leave Russia.

"Французский ритейлер Auchan зарегистрировал в России новую торговую марку, что в свободном переводе означает "Родной, и все тут". С уверенностью можно предположить, что они расширят производство под собственным брендом в России, если не ребрендируют свою российскую сеть вообще", - сказано в сообщении.

К слову, Ашан в России работает автономно, без инвестиций со стороны материнской компании.