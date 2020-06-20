АТОвців нагородили пластмасовими медалями: розгорається скандал

Ветерани АТО (фото: РБК-Україна)

Ветеранам АТО видали пластикові медалі

Ветерани АТО отримали нагрудну медаль учасника ООС. Вона видається в комплекті з УБД. Але цікаво інше, що ця медаль тепер - пластмасова. Це дуже сильно образило військового та громадськість.

Пластмасові медалі здобули українські військові в червні 2020 року. Про це розповів учасник бойових дій і письменник Олег Болдирєв (псевдонім Мартін Брест) на своїй сторінці в Facebook.

Ветерани АТО тепер отримують пластмасові медалі (фото: facebook.com/ Мартін Брест)

Він підкреслив, що це звичайний формований пластик, пофарбований в золотистий колір, а не метал.

"Відмінний крок. Більше принизити армію, ніж це зробило Міністерство оборони України, було, напевно, неможливо. Привіт, там ще прес-секретарю бойовому полковнику Павлівській передайте, яка закриває Армію FM. І міністру заодно. Виродки. Тупо виродки", - написав він.

Користувачі мережі також прокоментували це.

У нас зараз карантин і економія коштів. Все правильно роблять. Медалі пластмасові, бронеплити картонні, каски з фольги, кулі без пороху, їжа намальована. Але ми прорвемося;

Символічно. Яка влада, такі і медалі дає. Так і належить. Дешево;

Пластмасовий світ переміг;

Це принизливо... і мені здається, саме цього вони й домагалися;

Ну хоч не паперовий;

Я таку ще у 2018 отримав, вона вже була з пластику, я пам'ятаю бо здивувався і подумав, що за хрінь!!

Які командири - така і війна. Яка війна - такі й медалі. Закономірно;

ДПСУ ще в 16 або 17 (точно не пам'ятаю) вже пластикові видали;

Виродки;

Ну, вони ж нас туди не посилали!!!!!!!! Паперова армія, пластмасові медальки...с*ка...куди ми котимося?????

Слава Героям!!!!!!

Так це п...ц. Як би не було, слава воїнам АТО!!! Привіт, з Мінська!

Ну, добре, що хоч не з картону вирізають!

Скріншоти з Facebook

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Автор: Роман Мирончук