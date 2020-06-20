АТОвців нагородили пластмасовими медалями: розгорається скандал

Ветеранам АТО видали пластикові медалі
Ветерани АТО отримали нагрудну медаль учасника ООС. Вона видається в комплекті з УБД. Але цікаво інше, що ця медаль тепер - пластмасова. Це дуже сильно образило військового та громадськість.
Пластмасові медалі здобули українські військові в червні 2020 року. Про це розповів учасник бойових дій і письменник Олег Болдирєв (псевдонім Мартін Брест) на своїй сторінці в Facebook.
Ветерани АТО тепер отримують пластмасові медалі (фото: facebook.com/ Мартін Брест)
Він підкреслив, що це звичайний формований пластик, пофарбований в золотистий колір, а не метал.
"Відмінний крок. Більше принизити армію, ніж це зробило Міністерство оборони України, було, напевно, неможливо. Привіт, там ще прес-секретарю бойовому полковнику Павлівській передайте, яка закриває Армію FM. І міністру заодно. Виродки. Тупо виродки", - написав він.
Користувачі мережі також прокоментували це.
Скріншоти з Facebook
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Автор: Роман Мирончук