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Атомная бомба все решит: в Раде жестко высказались о проблемах с РФ

STYLERЖизнь    02.03.2020 - 19:55
Атомная бомба все решит: в Раде жестко высказались о проблемах с РФ
Никита Потураев (фото: РБК-Украина)

Никита Потураев предложил решить проблемы с Россией с помощью атомной бомбы

В Верховной Раде предложили решить проблемы с Россией с помощью атомной бомбы. Такое предложение выдвинул замглавы комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Он отметил, что не исключено, что со стороны России будут предприниматься средства радиоэлектронной борьбы против вещания нового телеканала "Дом", который будет транслироваться в Крыму и Донбассе.

"Но атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это - наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда", - сказал Потураев на презентации телеканала "Дом". Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Напомним, что в Верховной Раде разгорелся серьезный скандал из-за земельной реформы. Важное решение о возможности продажи земли в Украине начали обсуждать под крики "Ганьба!".

В парламенте нардепы от Оппозиционной партии "За життя" пытались сорвать заседание, и включали звуковой сигнал, а депутат от "Слуги народа" Никита Потураев эмоционально выступал с трибуны, и называл представителей фракции ОПЗЖ "путінськими посіпаками".

Ранее сообщалось о том, что в Украине хотят ввести жестокий закон по отношению к собакам. Дело в том, что на сайте электронных петиций предложили ввести закон, который требует убивать всех бездомных собак.

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