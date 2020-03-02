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Атомна бомба все вирішить: у Раді жорстко висловилися про проблеми з РФ

STYLERЖиття    02.03.2020 - 19:55
Атомна бомба все вирішить: у Раді жорстко висловилися про проблеми з РФ
Микита Потураєв (фото: РБК-Україна)

Микита Потураєв запропонував вирішити проблеми з Росією за допомогою атомної бомби

У Верховній Раді запропонували вирішити проблеми з Росією за допомогою атомної бомби. Таку пропозицію висунув заступник голови комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Він зазначив, що не виключено, що з боку Росії будуть робитися засоби радіоелектронної боротьби проти мовлення нового телеканалу "Дім", який буде транслюватися в Криму і Донбасі.

"Але атомної бомби, щоб жбурнути на Москву, у нас поки немає. А це - найбільш ефективний спосіб вирішити цю проблему раз і назавжди", - сказав Потураєв на презентації телеканалу "Дім". Про це повідомляє Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Нагадаємо, що у Верховній Раді розгорівся серйозний скандал через земельну реформу. Важливе рішення про можливість продажу землі в Україні почали обговорювати під крики "Ганьба!".

У парламенті нардепи від Опозиційної партії "За життя" намагалися зірвати засідання, і включали звуковий сигнал, а депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв емоційно виступав з трибуни, і називав представників фракції ОПЗЖ "путінськими посіпаками".

Раніше повідомлялося про те, що в Україні хочуть ввести жорстокий закон по відношенню до собак. Справа в тому, що на сайті електронних петицій запропонували ввести закон, який вимагає вбивати всіх бездомних собак.

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