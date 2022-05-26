Атмосферный фронт принесет в Украину дожди с грозами, усилится ветер

Погода в Украине в четверг, 26 мая, принесет дожди во многих областях, местами также ожидаются грозы, что будет обусловлено пересечением атмосферного фронта территории нашей страны. Также значительно усилится ветер.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра , а также на сайте Meteoprog .

Порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, ввиду чего объявлено штормовое предупреждение - I уровень опасности ("желтый").

Погода в центральных регионах 26 мая

В Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях будет пасмурно, пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит +9... +13 градусов, днем ожидается +19... +22 градусов.

В Полтавской области тоже будет дождливо и чуть прохладнее. Столбики термометров ночью покажут +8... +11 градусов, днем от +16 до +19 градусов

Погода в западных областях 26 мая

Во Львовской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9... +12 градусов, днем +19... +23 градусов.

В Волынской и Ровенской областях ожидается дождь, будет переменная облачность. Температура воздуха в ночное время составит +9... +12 градусов, днем от +18 до +21 градуса.

В Черновицкой и Закарпатской областях облачно с прояснениями, без дождей. Столбики термометров ночью покажут +10... +14 градусов, днем +22... +25 градусов.

Погода на севере Украины 26 мая

В Киевской и Житомирской областях пройдет дождь. Температура воздуха ночью от +10 до +14 градусов, днем +18... +22 градусов.

В Черниговской области будет пасмурно и дождливо. Столбики термометров ночью покажут +9... +12 градусов, днем +17... +20 градусов.

В Сумской области тоже будут осадки. Температура воздуха ночью ожидается +8... +11 градусов, в дневное время +15... +18 градусов.

Погода в восточных областях 26 мая

В Харьковской области - дождливо и пасмурно. Температура воздуха ночью +7... +10 градусов, днем прогнозируется от +16 до +19 градусов.

В Луганской и Донецкой областях существенные осадки не ожидаются, будет переменная облачность. Столбики термометров покажут ночью +7... +10 градусов, днем +20... +23 градусов.

Погода в южных регионах 26 мая

В Одесской и Николаевской областях пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит +10... +14 градусов, днем +19... +22 градусов.

В Херсонской и Запорожской областях, а также в Автономной Республике Крым без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут +8... +12 градусов, днем +19... +22 градусов.