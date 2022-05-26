Атмосферний фронт принесе в Україну дощі з грозами, посилиться вітер

Погода в Україні в четвер, 26 травня, принесе дощі в багатьох областях, місцями також очікуються грози, що буде обумовлено перетином атмосферного фронту території нашої країни. Також значно посилиться вітер.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру , а також на сайті Meteoprog .

Пориви сягатимуть 15-20 метрів на секунду, через що оголошено штормове попередження - I рівень небезпеки ("жовтий").

Погода в центральних регіонах 26 травня

У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях буде похмуро, пройдуть дощі. Температура повітря вночі становитиме +9... +13 градусів, вдень очікується +19... +22 градусів.

У Полтавській області теж дощитиме і буде трохи прохолодніше. Стовпчики термометрів вночі покажуть +8... +11 градусів, вдень від +16 до +19 градусів

Погода в західних областях 26 травня

У Львівській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +9... +12 градусів, вдень +19... +23 градусів.

У Волинській та Рівненській областях очікується дощ, буде мінлива хмарність. Температура повітря в нічний час складе +9... +12 градусів, вдень від +18 до +21 градуса.

У Чернівецькій та Закарпатській областях хмарно з проясненнями, без дощів. Стовпчики термометрів вночі покажуть +10... +14 градусів, вдень +22... +25 градусів.

Погода на півночі України 26 травня

У Київській та Житомирській областях пройде дощ. Температура повітря вночі від + 10 до +14 градусів, вдень +18... +22 градусів.

У Чернігівській області буде похмуро і дощитиме. Стовпчики термометрів вночі покажуть +9... +12 градусів, вдень +17... +20 градусів.

У Сумській області теж будуть опади. Температура повітря вночі очікується +8... +11 градусів, в денний час +15... +18 градусів.

Погода у східних областях 26 травня

У Харківській області - дощ і похмуро. Температура повітря вночі +7... +10 градусів, вдень прогнозується від +16 до +19 градусів.

У Луганській і Донецькій областях істотні опади не очікуються, буде мінлива хмарність. Стовпчики термометрів покажуть вночі +7... +10 градусів, вдень +20... +23 градусів.

Погода в південних регіонах 26 травня

В Одеській та Миколаївській областях пройдуть дощі. Температура повітря вночі становитиме +10... +14 градусів, вдень +19... +22 градусів.

У Херсонській та Запорізькій областях, а також в Автономній Республіці Крим без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть +8... +12 градусів, вдень +19... +22 градусів.