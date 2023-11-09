Атмосферно и красиво. Смотрите, как выглядят станции метро Киева ночью

Метро Киева - это прекрасный и быстрый вид транспорта. Ночью станции метрополитена выглядят особенно красиво.

Как без пассажиров выглядят станции столичной подземки сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу "Спрага: в Києві цікаво".

Как выглядят станции киевского метро ночью

Так, на кадрах вы можете увидеть станцию метро "Золотые ворота", "Оболонь", "Олимпийская", "Голосеевская", "Теремки" и другие.

Киевское метро ночью (фото: facebook.com/spraga.info)

Интересные факты о киевском метро

Самое большое расстояние - между станциями Выдубичи и Славутич. На поезде его можно проехать за 6 мин. А самая короткое расстояние между Крещатиком и Театральной. Его можно преодолеть за 1 мин. 50 сек.

На зеленой ветке есть две станции-призрака - Телычка (или Надднепрянская) и Львовская Брама.

Первая планировалась как техническая в районе с плотной промышленной застройкой, но превратилась в “призрак”, потому что большинство заводов поблизости не работают.

Другая расположена в тоннеле между станциями Лукьяновская и Золотые ворота. Несмотря на то, что она была почти достроена еще в 1997 году, план ее реконструкции так и не утвердили.

В метро нет мусорных урн из соображений безопасности.

Все 46 подземных станций метро можно использовать как укрытие. Они могут вместить около 200 тыс. человек. В случае химической или ядерной угрозы специальные заслонки могут закрыться за 10-15 мин.

Станция Арсенальная - самая глубокая в мире.. Чтобы спуститься на глубину 105,5 м, вам нужно два эскалатора.

Станции Вокзальная, Университет, Крещатик и Арсенальная являются памятниками архитектуры местного значения.

Станция Золотые ворота является одной из самых красивых станций Европы и мира.