ATLAS UNITED 2024 перенесли: причина і нові дати фестивалю

Що відомо

Так, організатори заходу вирішили змінити дати його проведення внаслідок масованої атаки України 8 липня.

Однак ATLAS UNITED 2024, на сценах якого з'являться понад 70 топових артистів, все одно відбудеться на території ТРЦ Blockbuster Mall. Щоправда, з 19 по 21 липня.

Квитки, придбані на попередні дати, будуть дійсні.

ATLAS UNITED 2024 перенесли на нові дати (Фото: instagram.com/atlasweekend)

Хто виступатиме на ATLAS UNITED 2024

На фестивалі функціонуватиме 6 сцен:

Main Stage

West stage

Shelter stage

Blockbuster Mall stage

East stage

Aurora stage

У лайнапі:

ексклюзивний виступ вокалістки Within Temptation Шарон ден Адель у супроводі GOSORCHESTRA та хору

БУМБОКС

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Артем Пивоваров

ONUKA

Жадан і собаки

DOROFEEVA

ТНМК

Курган & Agregat

Друга Ріка

DANTES

LATEXFAUNA

YAKTAK

Христина Соловій

Крихітка

Всього буде виступати близько 70 гуртів, а також резиденти "Підпільного стендапу".

Афіша фестивалю ATLAS UNITED 2024 (Фото: facebook)

Куди підуть гроші за квитки на фестиваль

Мета музичної події залишилась незмінною - грандіозний благодійний збір для військових. Команда фестивалю зусиллями тисяч глядачів, артистів та представників бізнесу планує зібрати 100 мільйонів гривень.

Половину коштів буде спрямовано на закупівлю роботів через платформу UNITED24, решту - на забезпечення дронами бійців ЗСУ у найгарячіших точках, а також тисячі дронів для перевезення провізії та боєприпасів, медичної евакуації.

Крім того, за словами організаторів, треба “конвертуємо злість на донати". Тому 100% коштів від продажу квитків за 9 липня буде спрямовано на придбання наземних і повітряних дронів для ЗСУ. Підтримати збір можна за посиланням.

Також організатори фестивалю разом із благодійним фондом Good Donations продовжують збір на потреби “Охматдиту", долучитися до якого може кожен за посиланням.