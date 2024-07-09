ATLAS UNITED 2024 перенесли: причина и новые даты фестиваля

Что известно

Так, организаторы мероприятия решили изменить даты его проведения в результате массированной атаки по Украине 8 июля.

Однако ATLAS UNITED 2024, на сценах которого появятся более 70 топовых артистов, все равно пройдет на территории ТРЦ Blockbuster Mall. Правда, с 19 по 21 июля.

Билеты, приобретенные на предыдущие даты, будут действительны.

ATLAS UNITED 2024 перенесли на новые даты (Фото: instagram.com/atlasweekend)

Кто будет выступать на ATLAS UNITED 2024

На фестивале будет функционировать 6 сцен:

Main Stage

West stage

Shelter stage

Blockbuster Mall stage

East stage

Aurora stage

В лайнапе:

эксклюзивное выступление вокалистки Within Temptation Шарон ден Адель в сопровождении GOSORCHESTRA и хора

БУМБОКС

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Артем Пивоваров

ONUKA

Жадан і Собаки

DOROFEEVA

ТНМК

Курган & Agregat

Друга Ріка

DANTES

LATEXFAUNA

YAKTAK

Христина Соловий

Крихітка

Всего будет выступать около 70 групп, а также резиденты "Підпільного стендапу".

Афиша фестиваля ATLAS UNITED 2024 (Фото: facebook)

Куда пойдут деньги за билеты на фестиваль

Цель музыкального события осталась неизменной - грандиозный благотворительный сбор для военных. Команда фестиваля усилиями тысяч зрителей, артистов и представителей бизнеса планирует собрать 100 миллионов гривен.

Половина средств будет направлена на закупку роботов через платформу UNITED24, остальные - на обеспечение дронами бойцов ВСУ в самых горячих точках, а также тысячи дронов для перевозки провизии и боеприпасов, медицинской эвакуации.

Кроме того, по словам организаторов, нужно "конвертировать злость в донаты". Поэтому 100% средств от продажи билетов за 9 июля будет направлено на приобретение наземных и воздушных дронов для ВСУ. Поддержать сбор можно по ссылке.

Также организаторы фестиваля вместе с благотворительным фондом Good Donations продолжают сбор на нужды "Охматдета", присоединиться к которому может каждый по ссылке.