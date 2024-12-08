Астропрогноз на 8 грудня. Який колір принесе невдачі та чому не варто купувати щось нове

Цієї неділі, 8 грудня, відмовтеся від з'ясування стосунків та важливих справ. Краще підбивати підсумки та врахувати вплив Сонця й Марсу.

До чого готуватися цієї неділі та які поради варто врахувати, ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) розповіла астролог Катерина Соловйова.

Прогноз астропогоди на 8 грудня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Через ретроградність Меркурія не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів, з’ясування стосунків з сусідами", - радить Соловйова.

Через ретроградність Марсу, додала вона, треба відмовитися від відкриття бізнесу та оформлення на нову роботу, початку будівництва чи ремонту, купівлі автомобілів, ініціювання судових розглядів і позовів, далеких поїздок, початку нових видів тренувань і підвищених фізичних навантажень, понаднормових навантажень на роботі.

"Критичний день. Не ведіться на провокації, не будьте злими та не обманюйте. Після 12:36 за київським часом не можна проявляти егоїзм і негативні емоції. Настає період каяття, очищення душі та тіла. Корисно обдумати своє життя, згадати минуле", - зауважила астролог.

У неділю легко реалізується накопичене за попередні сім днів. Тому можна і потрібно підбивати підсумки та визначати напрямки подальшого розвитку. День сприяє активностям, пов’язаним з самопожертвою.

"Визнавайте помилки, будьте пильними, відстежуйте сумніви, трансформуйте свої страхи на позитивні емоції, виконуйте будь-яку роботу, якою б важкою вона не була. Можна перевірити свій імунітет: чим вищий духовний рівень розвитку людини, тим здоровішою вона почувається у цей день. Дотримуйтесь дієти, можливі голодування та очищення організму. Ефективно проводити очищення приміщення вогнем свічки", - також розповіла Соловйова.

Гороскоп на 8 грудня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на неділю

8 грудня - день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності.

"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Можна відвідувати концерти, шоу, вистави", - розповіла астролог.

"Краще не підсилювати сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, не застосовувати символи денного світила (соняшник, лев), не носити прикраси із золота та не зловживати апельсинами", - резюмувала вона.