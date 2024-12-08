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Астропрогноз на 8 декабря. Какой цвет принесет неудачи и почему не стоит покупать что-то новое

Воскресенье 08 декабря 2024 06:24
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Астропрогноз на 8 декабря. Какой цвет принесет неудачи и почему не стоит покупать что-то новое Что нельзя делать 8 декабря (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

В это воскресенье, 8 декабря, откажитесь от выяснения отношений и важных дел. Лучше подводить итоги и учесть влияние Солнца и Марса.

К чему готовиться в это воскресенье и какие советы следует учесть, эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) рассказала астролог Катерина Соловьева.

Прогноз астропогоды на 8 декабря

Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Из-за ретроградности Меркурия не планируйте на этот день важные переговоры, составление новых договоров, приобретение техники, важные командировки, экзамены, проведение важных платежей, выяснение отношений с соседями", - советует Соловьева.

Из-за ретроградности Марса, добавила она, следует отказаться от открытия бизнеса и оформления на новую работу, начала строительства или ремонта, покупки автомобилей, инициирования судебных разбирательств и исков, дальних поездок, начала новых видов тренировок и повышенных физических нагрузок, сверхурочных нагрузок на работе.

"Критический день. Не ведитесь на провокации, не будьте злыми и не обманывайте. После 12:36 по киевскому времени нельзя проявлять эгоизм и негативные эмоции. Наступает период раскаяния, очищения души и тела. Полезно обдумать свою жизнь, вспомнить прошлое", - заметила астролог.

В воскресенье легко реализуется накопившееся за предыдущие семь дней. Поэтому можно и нужно подводить итоги и определять направления дальнейшего развития. День способствует активностям, связанным с самопожертвованием.

"Признавайте ошибки, будьте бдительными, отслеживайте сомнения, трансформируйте свои страхи в положительные эмоции, выполняйте любую работу, какой бы тяжелой она ни была. Можно проверить свой иммунитет: чем выше духовный уровень развития человека, тем здоровее он чувствует себя в этот день. Соблюдайте диету, возможны голодание и очищение организма. Эффективно проводить очищения помещения огнем свечи", - рассказала Соловьеву.

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Гороскоп на 8 декабря (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на воскресенье

8 декабря - день Солнца, отвечающего за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности.

"Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, касающиеся действия дневного светила: досуг с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения. Можно посещать концерты, шоу, спектакли", - рассказала астролог.

"Лучше не усиливать солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, не применять символы дневного светила (подсолнух, лев), не носить украшения из золота и не злоупотреблять апельсинами", - резюмировала она.

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