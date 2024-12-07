Новорічні дива змінять долю 5 знаків Зодіаку

Венера, яка опиниться в особливій фазі саме "під ялиночку" - на Новорічні свята, подарує позитивні зміни представникам 5 знаків Зодіаку. Кінець грудня та початок січня приємно їх вразять, це буде справжнім дивом.

Кому пощастить вже дуже скоро, в ексклюзивному прогнозі для РБК-Україна (проект Styler) розповіла астролог Катерина Соловйова.

Які знаки Зодіаку отримають шанс на щастя

"7-го грудня Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства здійснює інгресію до знаку Водолія", - розповіла Соловйова.

І саме на дати Різдва та Нового року випав період її перебування в 11-му знаку Зодіаку. Венера буде знаходиться в Рибах до 3 січня 2025 року. Тому астролог радить перевірити, в якому секторі вашого радиксу це відбудеться.

Залежно від сектора можна визначити та спрогнозувати, які саме зміни торкнуться вас. Але й без цього Соловйова назвала знаки Зодіаку, які відчують на собі позитивний вплив Венери (хоча й таке положення вважається нейтральним). Йдеться про:

Овнів

Близнюків

Терезів

Стрільців

Водоліїв.

Окрім цього, представникам 3 знаків Зодіаку слід бути особливо уважними. В "зоні ризику" опинилися:

Тельці

Леви

Скорпіони.

"У цей період можуть актуалізуватися активності, пов’язані з друзями, соціальними проєктами, високими, цифровими, авіа та космічними технологіями, ноу-хау, Інтернетом, повітряним транспортом. У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з бізнесом, комерцією, торгівлею, банківською справою, різноманітним мистецтвом", - пояснила астролог.