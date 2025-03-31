Астропрогноз на 31 березня. Як зустрічати новий тиждень, аби пощастило

Прогноз астропогоди на 31 березня

"Ще діє "Коридор затемнень". Удача буде на боці тих, хто глибоко вірить в свій успіх. День активних дій, боротьби, змагань, розширення, звільнення від негативних емоцій, неповаги до себе та оточуючих, час подолання своїх небажаних якостей. Пасивність може призвести до розвитку недовірливості, підозрілості та підступності", - розповіла Соловйова.

"Рекомендовані фізичні навантаження, відвідування спортзалу, бані, сауни. Щасливий та радісний день. Час для пізнання та відкриття світу. Період пов'язаний з читанням і навчанням. Добре наводити лад вдома, приймати гостей. Уникайте голодування та паління. Приділіть увагу дітям, зустріньтесь з друзями", - додала вона.

Також слід врахувати, що Венера та Меркурій все ще перебувають в ретрограді. Тому не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів, з’ясування стосунків з сусідами.

"31 березня - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати", - зазначила астролог.

"Дехто вважає понеділок складним днем. 31 березня Місяць буде у знаку Тельця - найкращому для себе положенні. Це сприятливий період для тих, чия діяльність пов’язана із заняттями із землею, її плодами, хімією, гігієною, бізнесом, всіма справами, які стосуються води, музикою, співом, антикваріатом. Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - резюмувала вона.

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