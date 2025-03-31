Астропрогноз на 31 марта. Как встречать новую неделю, чтобы повезло

Прогноз астропогоды на 31 марта

"Еще действует "Коридор затмений". Удача будет на стороне тех, кто глубоко верит в свой успех. День активных действий, борьбы, соревнований, расширения, освобождения от негативных эмоций, неуважения к себе и окружающим, время преодоления своих нежелательных качеств. Пассивность может привести к развитию мнительности, подозрительности и коварства", - рассказала Соловьева.

"Рекомендованы физические нагрузки, посещение спортзала, бани, сауны. Счастливый и радостный день. Время для познания и открытия мира. Период связан с чтением и учебой. Хорошо наводить порядок дома, принимать гостей. Избегайте голодания и курения. Уделите внимание детям, встретьтесь с друзьями", - добавила она.

Также следует учесть, что Венера и Меркурий все еще находятся в ретрограде. Поэтому не планируйте на этот день важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение важных платежей, выяснение отношений с соседями.

"31 марта - день Луны, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении заботиться о других и успокаивать", - отметила астролог.

"Некоторые считают понедельник сложным днем. 31 марта Луна будет в знаке Тельца - лучшем для себя положении. Это благоприятный период для тех, чья деятельность связана с занятиями с землей, ее плодами, химией, гигиеной, бизнесом, всеми делами, которые касаются воды, музыкой, пением, антиквариатом. Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - резюмировала она.

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