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4 знаки Зодіаку "нарвуться" на проблеми, а ще 4 - злетять вище неба. Все змінить Меркурій в Рибах

Неділя 30 березня 2025 06:23
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4 знаки Зодіаку "нарвуться" на проблеми, а ще 4 - злетять вище неба. Все змінить Меркурій в Рибах Кому пощастить в період Меркурія в Рибах (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

Вже 30 березня Меркурій опиниться в Рибах, де перебуватиме до 16 квітня. І цей період стане особливим.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, яким знакам Зодіаку пощастить найбільше.

"30 березня Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, через свою ретроградність повертається до знаку Риб️. Меркурій буде перебувати у дванадцятому знаку Зодіаку до 16 квітня", - пояснила астролог.

Це, зауважила Соловйова, одне з найважчих положень для найспритнішої планети Сонячної системи.

Уважними з дією цієї планети у період з 30 березня до 16 квітня треба бути:

  • Рибам (які народились з 17 до 20 березня)
  • Близнюкам (які народились з 17 до 21 червня)
  • Стрільцям (які народились з 18 до 21 грудня)
  • Дівам (які народились з 19 до 22 вересня).

Позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:

  • Рак (які народились з 19 до 22 липня)
  • Скорпіон (які народились з 19 до 22 листопада)
  • Телець (які народились з 17 до 20 травня)
  • Козоріг (які народились з 17 до 20 січня).

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з переговорами, укладанням договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі - техніки або автомобілів, відрядженнями та подорожами, складанням іспитів, проведенням великих платежів", - пояснила Соловйова.

"У цей період можуть перейти в іншу площину активності, пов’язані з релігією, психологією, психотерапією, музикою, мистецтвом, гуманітарними науками, педагогікою, хімією, фармакологією, медициною, парапсихологією, кінематографом, далекими подорожами", - резюмувала вона.

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