4 знаки Зодіаку "нарвуться" на проблеми, а ще 4 - злетять вище неба. Все змінить Меркурій в Рибах

Вже 30 березня Меркурій опиниться в Рибах, де перебуватиме до 16 квітня. І цей період стане особливим.

"30 березня Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, через свою ретроградність повертається до знаку Риб️. Меркурій буде перебувати у дванадцятому знаку Зодіаку до 16 квітня", - пояснила астролог.

Це, зауважила Соловйова, одне з найважчих положень для найспритнішої планети Сонячної системи.

Уважними з дією цієї планети у період з 30 березня до 16 квітня треба бути:

Рибам (які народились з 17 до 20 березня)

Близнюкам (які народились з 17 до 21 червня)

Стрільцям (які народились з 18 до 21 грудня)

Дівам (які народились з 19 до 22 вересня).

Позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:

Рак (які народились з 19 до 22 липня)

Скорпіон (які народились з 19 до 22 листопада)

Телець (які народились з 17 до 20 травня)

Козоріг (які народились з 17 до 20 січня).

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з переговорами, укладанням договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі - техніки або автомобілів, відрядженнями та подорожами, складанням іспитів, проведенням великих платежів", - пояснила Соловйова.

"У цей період можуть перейти в іншу площину активності, пов’язані з релігією, психологією, психотерапією, музикою, мистецтвом, гуманітарними науками, педагогікою, хімією, фармакологією, медициною, парапсихологією, кінематографом, далекими подорожами", - резюмувала вона.

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