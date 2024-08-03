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Астропрогноз на 3 серпня. Які сюрпризи готує ретроградний Сатурн та що заборонено робити 3 серпня

Що принесе ретроградний Сатурн (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Астролог Катерина Соловйова склала прогноз на 3 серпня. Як виявилося, в суботу на життя людей буде впливати ретроградний Сатурн.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова дала головні поради на цей день й розповіла, який колір принесе удачу та вбереже від ретрограда.

Астропрогноз на 3 серпня - головні поради на цю суботу 

День буде несприятливим для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. 

"Не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів, з’ясування відносин з сусідами", - розповіла Соловйова.

"Стресовий день, накопиченої енергії Місяця недостатньо, а негатив збільшується аби бути спаленим у момент Молодика", - додала вона. 

Врахуйте такі поради та попередження: 

  • уникайте алкоголю та сексуальних контактів
  • можуть з’явитись депресія та туга
  • відстежуйте ваші думки та події цього дня
  • сприймайте складнощі цієї доби як урок вищих сил, що вказують на проблеми, які потрібно вирішити, і які є результатом, на який ми заслужили
  • трансформуйте негативні думки на позитивні, використовуючи техніки психокорекції
  • облиште фальшиві зв’язки, позбавляйтесь надокучливих людей
  • завершуйте поточні справи, підбивайте підсумки, повертайте борги, підготуйте необхідні звіти. 

Корисно дотримуватись посту, провести очищення організму, приділити час водним процедурам. 

Астропідказки на суботу (ілюстрація: freepik.com)

Які сюрпризи готує Сатурн

"3 серпня - субота, день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов'язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям", - зазначила астролог.

"Запам'ятайте: Сатурн щедро винагороджує тих, хто вивчає його уроки та гідно здає йому "іспити", проходячи крізь його випробування. Зараз Сатурн знаходиться у ретроградному русі", - додала вона.

Сьогодні кожен виконує якісь зобов’язання перед собою чи перед іншими. Хтось приводить до ладу всі справи, хтось прибирає, а хтось - навпаки, навмисно виключає будь-яку діяльність.

"Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо - про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім. Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - радить Соловйова.

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