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Астропрогноз на 3 августа. Какие сюрпризы готовит ретроградный Сатурн и что запрещено делать 3 августа

Что принесет ретроградный Сатурн (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Астролог Катерина Соловьева составила прогноз на 3 августа. Как выяснилось, в субботу на жизнь людей будет влиять ретроградный Сатурн.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева дала главные советы на этот день и рассказала, какой цвет принесет удачу и убережет от ретрограда.

Астропрогноз на 3 августа - главные советы на эту субботу

День будет неблагоприятным для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской.

"Не планируйте на этот день важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдача экзаменов, проведение важных платежей, выяснение отношений с соседями", - рассказала Соловьева.

"Стрессовый день, накопленной энергии Луны недостаточно, а негатив увеличивается, чтобы быть сожженным в момент Новолуния", - добавила она.

Учтите следующие советы и предупреждения:

  • избегайте алкоголя и сексуальных контактов
  • могут появиться депрессия и тоска
  • отслеживайте ваши мысли и события в этот день
  • воспринимайте сложности этих суток как урок высших сил, указывающих на проблемы, которые нужно решить, и которые являются результатом, которого мы заслужили
  • трансформируйте негативные мнения в положительные, используя техники психокоррекции
  • оставьте фальшивые связи, избавляйтесь надоедливых людей
  • завершайте текущие дела, подводите итоги, возвращайте долги, подготовьте необходимые отчеты.

Полезно соблюдать пост, провести очищение организма, уделить время водным процедурам.

Астроподсказки на субботу (иллюстрация: freepik.com)

Какие сюрпризы готовит Сатурн

"3 августа - суббота, день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "великим несчастьем", - отметила астролог.

"Запомните: Сатурн щедро вознаграждает тех, кто изучает его уроки и достойно сдает ему "экзамены", проходя через его испытания. Сейчас Сатурн находится в ретроградном движении", - добавила она.

Сегодня каждый выполняет какие-либо обязательства перед собой или перед другими. Кто-то приводит в порядок все дела, кто-то убирает, а кто-то - наоборот, намеренно исключает любую деятельность.

"Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других, особенно - о пожилых и о тех, кто потерял дом. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - советует Соловьева.

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