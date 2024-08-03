Астропрогноз на 3 серпня. Які сюрпризи готує ретроградний Сатурн та що заборонено робити 3 серпня

Астролог Катерина Соловйова склала прогноз на 3 серпня. Як виявилося, в суботу на життя людей буде впливати ретроградний Сатурн.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова дала головні поради на цей день й розповіла, який колір принесе удачу та вбереже від ретрограда.

Астропрогноз на 3 серпня - головні поради на цю суботу

День буде несприятливим для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні.

"Не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів, з’ясування відносин з сусідами", - розповіла Соловйова.

"Стресовий день, накопиченої енергії Місяця недостатньо, а негатив збільшується аби бути спаленим у момент Молодика", - додала вона.

Врахуйте такі поради та попередження:

уникайте алкоголю та сексуальних контактів

можуть з’явитись депресія та туга

відстежуйте ваші думки та події цього дня

сприймайте складнощі цієї доби як урок вищих сил, що вказують на проблеми, які потрібно вирішити, і які є результатом, на який ми заслужили

трансформуйте негативні думки на позитивні, використовуючи техніки психокорекції

облиште фальшиві зв’язки, позбавляйтесь надокучливих людей

завершуйте поточні справи, підбивайте підсумки, повертайте борги, підготуйте необхідні звіти.

Корисно дотримуватись посту, провести очищення організму, приділити час водним процедурам.

Астропідказки на суботу (ілюстрація: freepik.com)

Які сюрпризи готує Сатурн

"3 серпня - субота, день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов'язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям", - зазначила астролог.

"Запам'ятайте: Сатурн щедро винагороджує тих, хто вивчає його уроки та гідно здає йому "іспити", проходячи крізь його випробування. Зараз Сатурн знаходиться у ретроградному русі", - додала вона.

Сьогодні кожен виконує якісь зобов’язання перед собою чи перед іншими. Хтось приводить до ладу всі справи, хтось прибирає, а хтось - навпаки, навмисно виключає будь-яку діяльність.

"Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо - про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім. Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - радить Соловйова.