Астропрогноз на 3 августа. Какие сюрпризы готовит ретроградный Сатурн и что запрещено делать 3 августа

Астролог Катерина Соловьева составила прогноз на 3 августа. Как выяснилось, в субботу на жизнь людей будет влиять ретроградный Сатурн.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева дала главные советы на этот день и рассказала, какой цвет принесет удачу и убережет от ретрограда.

Астропрогноз на 3 августа - главные советы на эту субботу

День будет неблагоприятным для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской.

"Не планируйте на этот день важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдача экзаменов, проведение важных платежей, выяснение отношений с соседями", - рассказала Соловьева.

"Стрессовый день, накопленной энергии Луны недостаточно, а негатив увеличивается, чтобы быть сожженным в момент Новолуния", - добавила она.

Учтите следующие советы и предупреждения:

избегайте алкоголя и сексуальных контактов

могут появиться депрессия и тоска

отслеживайте ваши мысли и события в этот день

воспринимайте сложности этих суток как урок высших сил, указывающих на проблемы, которые нужно решить, и которые являются результатом, которого мы заслужили

трансформируйте негативные мнения в положительные, используя техники психокоррекции

оставьте фальшивые связи, избавляйтесь надоедливых людей

завершайте текущие дела, подводите итоги, возвращайте долги, подготовьте необходимые отчеты.

Полезно соблюдать пост, провести очищение организма, уделить время водным процедурам.

Астроподсказки на субботу (иллюстрация: freepik.com)

Какие сюрпризы готовит Сатурн

"3 августа - суббота, день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "великим несчастьем", - отметила астролог.

"Запомните: Сатурн щедро вознаграждает тех, кто изучает его уроки и достойно сдает ему "экзамены", проходя через его испытания. Сейчас Сатурн находится в ретроградном движении", - добавила она.

Сегодня каждый выполняет какие-либо обязательства перед собой или перед другими. Кто-то приводит в порядок все дела, кто-то убирает, а кто-то - наоборот, намеренно исключает любую деятельность.

"Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других, особенно - о пожилых и о тех, кто потерял дом. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - советует Соловьева.