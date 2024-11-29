Астропрогноз на 29 листопад. Чим особлива ця п'ятниця і чому заборонено сперечатися з жінками

Прогноз астропогоди на 29 листопада

"Несприятливий період для нових починань і серйозних рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, оформлення на нову роботу, зміни місця проживання, оформлення шлюбу. Через ретроградність Меркурія не плануйте на цей день важливі справи", - розповіла Соловйова.

"Не перенапружуйте зір. Не витрачайте енергію на дрібні побутові проблеми та конфлікти з оточуючими. Не варто сперечатися з жінками - це порушить космічний порядок. День відновлення миру, рівноваги, справедливості, допомоги, винагороди. Підвищується жіноча інтуїція", - також зазначила вона.

За словами астролога, у п'ятницю можна знайти власний шлях у житті та оцінити свої зусилля у досягненні мети. Головне - утриматись на хвилі гарного настрою та слідкувати, щоб усі думки та вчинки були позитивними.

Цей день також підійде для виходу з конфліктів, настає сприятливий час для перебудов і ремонту. Корисними також будуть процедури для очей, прибирання вдома.

Що варто робити цього дня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на п'ятницю

29 листопада - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

Тому на цей день не варто планувати великі витрати, експерименти та незвичайні процедури: хірургічні, стоматологічні, косметологічні. Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах.

Також астролог розповіла, що 29 листопада, з 14:20 до 16:18, Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Скорпіону️.

"У Скорпіоні цей градус несе песимізм, ризики. Вплив градуса залежить від уміння гармонійно вписуватися у життя та знаходити взаєморозуміння з навколишнім світом, а також від мистецтва користуватися життєвими уроками", - пояснила Соловйова.