Астропрогноз на 29 ноября. Чем особенна эта пятница и почему запрещено спорить с женщинами

Прогноз астропогоды на 29 ноября

"Неблагоприятный период для новых начинаний и серьезных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской, оформление на новую работу, смену места жительства, оформление брака. Из-за ретроградности Меркурия не планируйте на этот день важные дела", - рассказала Соловьева.

"Не перенапрягайте зрение. Не тратьте энергию на мелкие бытовые проблемы и конфликты с окружающими. Не стоит спорить с женщинами - это нарушит космический порядок. День восстановления мира, равновесия, справедливости, помощи, вознаграждения. Повышается женская интуиция", - отметила она.

По словам астролога, в пятницу можно найти собственный путь в жизни и оценить свои усилия по достижению цели. Главное - удержаться на волне хорошего настроения и следить, чтобы все мысли и поступки были положительными.

Этот день также подойдет для выхода из конфликтов, наступает благоприятное время для ремонта и перестроек. Полезными будут процедуры для глаз, уборка дома.

Что следует делать в этот день (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на пятницу

29 ноября - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

Поэтому на этот день не стоит планировать большие затраты, эксперименты и необычные процедуры: хирургические, стоматологические, косметологические. Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях.

Также астролог рассказала, что 29 ноября, с 14:20 до 16:18, Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Скорпиона.

"В Скорпионе этот градус несет пессимизм, риски. Влияние градуса зависит от умения гармонично вписываться в жизнь и находить взаимопонимание с окружающим миром, а также от искусства пользоваться жизненными уроками", - пояснила Соловьева.