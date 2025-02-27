Астропрогноз на 27 лютого. Що треба робити у четвер та чому заборонено сваритися з жінками

У четвер, 27 лютого, настане день, який буде важко назвати легким та безтурботним. Втім, не все так погано.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала прогноз на цей четвер й розповіла, що треба робити, аби уникнути помилок.

Прогноз астропогоди на 27 лютого

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Підвищується жіноча інтуїція. Конфлікти з жінкою цього дня можуть призвести до порушення космічних законів. Стресовий день, накопиченої енергії Місяця недостатньо, а негатив збільшується аби бути спаленим у момент Молодика", - розповіла Соловйова.

"Уникайте алкоголю та сексуальних контактів. Можуть з’явитись сумні думки. Відстежуйте ваші думки та події цього дня. Сприймайте складнощі цієї доби як урок від вищих сил, що вказують на проблеми, які потрібно вирішити, і які є результатом, на який ми заслужили. Трансформуйте негативні думки на позитивні, використовуючи техніки психокорекції", - додала вона.

Цього дня облиште фальшиві зв’язки, позбавляйтесь надокучливих людей. Завершуйте поточні справи, підбивайте підсумки, повертайте борги, підготуйте необхідні звіти. Корисно дотримуватись посту, провести очищення організму, приділити час водним процедурам, бані, сауні, приділити час прибиранню вдома.

Окрім цього, 27 лютого - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️. І це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи. У цей період краще не використовувати в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори.

"З 08:31, 25 лютого, до 02:28, 9 березня Юпітер буде у руйнівному градусі Близнюків️. Не покладайтесь на тих, хто не вартий довіри, будьте обережними у виборі друзів", - зазначила Соловйова.



Гороскоп на 27 лютого (ілюстративне фото: freepik.com)

Астрологічні поради на четвер

27 лютого з 15:45 до 17:23 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Риб.

"У Рибах️ цей градус чинить руйнівну дію на психіку, викликає підсвідомі страхи, створює можливість потрапляння у психічну залежність, схильність до розчарування у житті, перешкод, боргів. Такий градус хитрий, холодний і агресивний, підлий", - попередила астролог.

"Він заплутує у власних підступах тих, хто ними зловживає. А ще - створює нестійкі та хаотичні обставини, гасить творчі імпульси, ініціативу та самовпевненість. Якщо ж у людини достатньо мудрості для правильного усвідомлення, вона гідно і смиренно проходить усі перевірки та випробування, то на неї може чекати хороша компенсація за стійкість і витримку", - зазначила вона.