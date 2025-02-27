Астропрогноз на 27 февраля. Что надо делать в четверг и почему запрещено ссориться с женщинами

В четверг, 27 февраля, наступит день, который будет трудно назвать легким и беззаботным. Впрочем, не все так плохо.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала прогноз на этот четверг и рассказала, что нужно делать, чтобы избежать ошибок.

Прогноз астропогоды на 27 февраля

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Повышается женская интуиция. Конфликты с женщиной в этот день могут привести к нарушению космических законов. Стрессовый день, накопленной энергии Луны недостаточно, а негатив увеличивается, чтобы быть сожженным в момент Новолуния", - рассказала Соловьева.

"Избегайте алкоголя и сексуальных контактов, могут появиться грустные мысли. Отслеживайте ваши мысли и события этого дня. Воспринимайте сложности этих суток как урок от высших сил, указывающие на проблемы, которые нужно решить, и которые являются заслуженным результатом. Трансформируйте негативные мысли на позитивные, используя техники психокоррекции", - добавила она.

В этот день оставьте фальшивые связи, избавляйтесь от надоедливых людей. Завершайте текущие дела, подводите итоги, возвращайте долги, подготовьте необходимые отчеты. Полезно соблюдать пост, провести очищение организма, уделить время водным процедурам, бане, сауне, уделить время уборке дома.

Кроме этого, 27 февраля - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах️. И это - худшее положение для самой доброй планеты Солнечной системы. В этот период лучше не использовать в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвета.

"С 08:31, 25 февраля, до 02:28, 9 марта Юпитер будет в разрушительном градусе Близнецов️. Не полагайтесь на тех, кто не достоин доверия, будьте осторожны в выборе друзей", - отметила Соловьева.



Гороскоп на 27 февраля (иллюстративное фото: freepik.com)

Астрологические советы на четверг

27 февраля с 15:45 до 17:23 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Рыб.

"В Рыбах этот градус оказывает разрушительное действие на психику, вызывает подсознательные страхи, создает возможность попадания в психическую зависимость, склонность к разочарованию в жизни, препятствиям, долгам. Такой градус хитрый, холодный и агрессивный, подлый", - предупредила астролог.

"Он запутывает в собственных кознях тех, кто ими злоупотребляет. А еще - создает неустойчивые и хаотичные обстоятельства, гасит творческие импульсы, инициативу и самоуверенность. Если же у человека достаточно мудрости для правильного осознания, он достойно и смиренно проходит все проверки и испытания, то его может ждать хорошая компенсация за стойкость и выдержку", - отметила она.