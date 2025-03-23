Астропрогноз на 23 березня. Які кольори принесуть успіх та що треба зробити, аби все вдалося

Сьогодні настає день Сонця, але ближче до вечора Місяць опиниться в руйнівному градусі. Саме тому не слід забувати про важливі правила астрологічної рівноваги.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова зробила прогноз на неділю й сказала, які кольори принесуть успіх.

Прогноз астропогоди на 23 березня

"Діє коридор затемнень. Апатія буде ознакою неповаги до сил природи та невміння ними розпоряджатися. Не треба зловживати сексуальними практиками Добре займатись масштабними довгостроковими проектами. День пробудження енергій природи, які сприяють творенню", - розповіла Соловйова.

"Можна отримати одкровення та потужну силу. Енергія Місяця має велику силу та потребує обов’язкової реалізації. Цей день пов'язано з накопиченням грошей та майна. Корисно займатись хатніми справами. Потрібні фізичні навантаження, спеціальні вправи та йога. Зміцнюйте здоров’я, підвищуйте свій духовний рівень. Займайтесь активною й творчою роботою", - радить вона.

За словами астролога, символічним управителем 23 березня є Сонце. Можна підсилити сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори. А ще варто оточити себе символами денного світила - соняшник, лев, прикраси з золота, апельсини.

Окрім цього, у неділю, з 19:30 до 21:20, Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Козерогу.

"У Козерозі цей градус несе песимізм, душевний надлом, руйнування мети, втрату особистої свободи та незалежності, перебільшену самовпевненість, фізичну силу, постійність, стійкість, завзятість. Це градус величезної мудрості: він все знає, все розуміє, всі великі закони йому відкриваються, у нього є все, крім кохання", - пояснила Соловйова.

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