Астропрогноз на 23 марта. Какие цвета принесут успех и что нужно сделать, чтобы все удалось

Сегодня наступает день Солнца, но ближе к вечеру Луна окажется в разрушительном градусе. Именно поэтому не следует забывать о важных правилах астрологического равновесия.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева сделала прогноз на воскресенье и сказала, какие цвета принесут успех.

Прогноз астропогоды на 23 марта

"Действует коридор затмений. Апатия будет признаком неуважения к силам природы и неумения ими распоряжаться. Не надо злоупотреблять сексуальными практиками Хорошо заниматься масштабными долгосрочными проектами. День пробуждения энергий природы, которые способствуют созиданию", - рассказала Соловьева.

"Можно получить откровение и мощную силу. Энергия Луны имеет большую силу и требует обязательной реализации. Этот день связан с накоплением денег и имущества. Полезно заниматься домашними делами. Нужны физические нагрузки, специальные упражнения и йога. Укрепляйте здоровье, повышайте свой духовный уровень. Занимайтесь активной и творческой работой", - советует она.

По словам астролога, символическим управителем 23 марта является Солнце. Можно усилить солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета. А еще стоит окружить себя символами дневного светила - подсолнух, лев, украшения из золота, апельсины.

Кроме этого, в воскресенье, с 19:30 до 21:20, Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Козерога.

"В Козероге этот градус несет пессимизм, душевный надлом, разрушение цели, потерю личной свободы и независимости, преувеличенную самоуверенность, физическую силу, постоянство, стойкость, упорство. Это градус огромной мудрости: он все знает, все понимает, все великие законы ему открываются, у него есть все, кроме любви", - пояснила Соловьева.

Вас может заинтересовать