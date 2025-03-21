Астропрогноз на 21 березня: названо щасливий колір, з яким ця п'ятниця буде вдалою

21 березня, коли Венера та Меркурій все ще будуть ретроградними, слід займатися справами, які було розпочато до цього. А ще є один колір, який допоможе збалансувати енергію.

Прогноз астропогоди на 21 березня

"Діє коридор затемнень. Не рекомендується групова робота. Не варто сумувати та поспішати, уникайте різких рухів. Це період мудрості, осягнення знань, наук і ремесел. Будь-які знання легко сприймаються. Головна умова - повне зосередження на найбільш важливій задачі та пошук необхідної інформації для її рішення", - розповіла астролог.

"День пов'язано зі стійкістю, вселенським законом, книгами. Підвищуються інтуїція та інтелектуальні здібності. Можна знайти нові ідеї для вирішення старих проблем. Усі знання треба використовувати лише з добрими намірами. Можна ефективно прогнозувати майбутнє. Проявляйте альтруїзм, передавайте свій досвід іншим, готуйте учнів, накопичуйте знання та інформацію", - також порадила вона.

Не слід забувати, що Меркурій та Венера все ще ретроградні. Через це справи, за які відповідають ці планети (ремонти, зміни в зовнішності, фінансові питання, стосунки і так далі), слід перенести.

21 березня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. На ретро-Венері можна аналізувати свої взаємини (романтичні, ділові, дружні), щоб вивести їх на принципово новий рівень, вирішувати питання минулих взаємин, якщо вони нагадують про себе, і позбавлятися накопичених образ, проводити ревізію гардероба та аксесуарів, наводити лад у гаманці, займатись творчістю", - нагадала астролог.

Збалансувати венеріанську енергію допоможуть рожевий колір та шовк. Займайтеся творчістю, але утримайтеся від романтики.

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