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Астропрогноз на 21 березня: названо щасливий колір, з яким ця п'ятниця буде вдалою

П'ятниця 21 березня 2025 08:24
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Астропрогноз на 21 березня: названо щасливий колір, з яким ця п'ятниця буде вдалою Що можна робити 21 березня (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

21 березня, коли Венера та Меркурій все ще будуть ретроградними, слід займатися справами, які було розпочато до цього. А ще є один колір, який допоможе збалансувати енергію.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова озвучила прогноз на п'ятницю й розповіла, що заборонено робити.

Прогноз астропогоди на 21 березня

"Діє коридор затемнень. Не рекомендується групова робота. Не варто сумувати та поспішати, уникайте різких рухів. Це період мудрості, осягнення знань, наук і ремесел. Будь-які знання легко сприймаються. Головна умова - повне зосередження на найбільш важливій задачі та пошук необхідної інформації для її рішення", - розповіла астролог.

"День пов'язано зі стійкістю, вселенським законом, книгами. Підвищуються інтуїція та інтелектуальні здібності. Можна знайти нові ідеї для вирішення старих проблем. Усі знання треба використовувати лише з добрими намірами. Можна ефективно прогнозувати майбутнє. Проявляйте альтруїзм, передавайте свій досвід іншим, готуйте учнів, накопичуйте знання та інформацію", - також порадила вона.

Не слід забувати, що Меркурій та Венера все ще ретроградні. Через це справи, за які відповідають ці планети (ремонти, зміни в зовнішності, фінансові питання, стосунки і так далі), слід перенести.

21 березня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. На ретро-Венері можна аналізувати свої взаємини (романтичні, ділові, дружні), щоб вивести їх на принципово новий рівень, вирішувати питання минулих взаємин, якщо вони нагадують про себе, і позбавлятися накопичених образ, проводити ревізію гардероба та аксесуарів, наводити лад у гаманці, займатись творчістю", - нагадала астролог.

Збалансувати венеріанську енергію допоможуть рожевий колір та шовк. Займайтеся творчістю, але утримайтеся від романтики.

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