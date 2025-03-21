Астропрогноз на 21 марта: назван счастливый цвет, с которым эта пятница будет удачной

21 марта, когда Венера и Меркурий все еще будут ретроградными, следует заниматься делами, которые были начаты до этого. А еще есть один цвет, который поможет сбалансировать энергию.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева озвучила прогноз на пятницу и рассказала, что запрещено делать.

Прогноз астропогоды на 21 марта

"Действует коридор затмений. Не рекомендуется групповая работа. Не стоит унывать и спешить, избегайте резких движений. Это период мудрости, постижения знаний, наук и ремесел. Любые знания легко воспринимаются. Главное условие - полное сосредоточение на наиболее важной задаче и поиск необходимой информации для ее решения", - рассказала астролог.

"День связан с устойчивостью, вселенским законом, книгами. Повышаются интуиция и интеллектуальные способности. Можно найти новые идеи для решения старых проблем. Все знания нужно использовать только с добрыми намерениями. Можно эффективно прогнозировать будущее. Проявляйте альтруизм, передавайте свой опыт другим, готовьте учеников, накапливайте знания и информацию", - также посоветовала она.

Не следует забывать, что Меркурий и Венера все еще ретроградны. Поэтому дела, за которые отвечают эти планеты (ремонты, изменения во внешности, финансовые вопросы, отношения и так далее), следует перенести.

21 марта - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. На ретро-Венере можно анализировать свои отношения (романтические, деловые, дружеские), чтобы вывести их на принципиально новый уровень, решать вопросы прошлых отношений, если они напоминают о себе, и избавляться от накопившихся обид, проводить ревизию гардероба и аксессуаров, наводить порядок в кошельке, заниматься творчеством", - напомнила астролог.

Сбалансировать венерианскую энергию помогут розовый цвет и шелк. Занимайтесь творчеством, но воздержитесь от романтики.

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