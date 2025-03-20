Сонце в Овні змінить життя цих 5 знаків Зодіаку. Хто в списку обраних

В період з 20 березня по 19 квітня на представників 5 знаків Зодіаку чекає особливий період. Усе змінить Сонце, яке опиниться в знаку Овна.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, кому пощастить найбільше.

Які знаки Зодіаку отримають подарунки від Сонця

20 березня Сонце здійснить інгресію до знаку Овну️, там воно перебуватиме до 19 квітня 2025 року. Це - одне з найкращих положень для денного світила.

Позитивний вплив у період з 20 березня до 19 квітня відчують представники таких знаків Зодіаку:

Овен

Лев️

Стрілець️

Близнюки

Водолій.

Їм особливо пощастить, зазначила Соловйова, якщо вони посідають керівні посади.

Уважними з дією Сонця у цей період треба бути:

Терезам

Козерогам

Ракам️.

"У цей період можуть перейти в нову площину активності, пов’язані з самоусвідомленням, зовнішнім виглядом, іміджем, манерою поведінки, фізичним станом, особистою ініціативою, питаннями особистого характеру", -

Зміни можуть торкнутися ситуацій, які стосуються здоров’я, дозвілля з дітьми, різноманітних розважальних ігор, виступів перед аудиторією, концертів, шоу, вистав, романтичних стосунків.

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