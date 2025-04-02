Астропрогноз на 2 квітня: кого ощасливлять королівські градуси Місяця, а кому готуватися до проблем

У середу настає день, коли можна віднайти рівновагу та звільнитися від усього зайвого. Окрім цього, Місяць перебуватиме як у королівському, так і в руйнівному градусах.

Прогноз астропогоди на 2 квітня

"Треба активно виявляти позитивні емоції та почуття, відстоювати ідеали, принципи, переконання. Творчий день, коли можна планувати, аналізувати, корегувати кардинальні зміни у житті, які пов’язані з перспективами та можливостями в особистому та соціальному житті", - розповіла Соловйова.

"Усе розпочате у цей день повинно отримати свою завершеність. День пов'язано з рівновагою, переходом на інший рівень. Бажано захищатись і звільнятись від злого ока. Не варто голодувати", - також зазначила вона.

2 квітня - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Тому астролог радить уникати пліток, пустих балачок. Можливі обман та шахрайство.

"На ретро Меркурії ефективно повертатися до попередніх проектів, відновлювати спілкування з колишніми знайомими, перездавати іспити, подорожувати туди, де колись вже бували, розпочинати пошуки загублених речей, повертати клієнтів, аналізувати, збирати потрібну інформацію, вивчати та досліджувати різноманітні ситуації. Гарний час для спілкування з братами та сестрами", - нагадала Соловйова.

Окрім цього, у середу, з 12:36 до 14:14 за київським часом Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у королівському градусі Близнюків.

"Цей градус у Близнюках вважається царським, вишуканим, аристократичним, який обіцяє здобуття багатства без витрачання особливих зусиль. Він допомагає в опановуванні як матеріальними, так і духовними цінностями. Сприяє досягненню успіху в будь-яких справах, управляє контактами, комунікабельністю, проникливістю, далекоглядністю, розумовою активністю, інтелектуальними процесами, ментальною жвавістю", - розповіла астролог.

А з 19:15 до 20:54 за київським часом Місяць буде у руйнівному градусі Близнюків.

"У Близнюках цей градус символізує обман, інтриги, злодійство, хитрість, віроломство, наклеп, підступність, нахабство. У медичній астрології з цим градусом пов'язана вегетативна нервова система, будь-якого роду ураження нервової системи та ослаблений зір. Не покладайтесь на тих, хто не вартий довіри, будьте обережними у виборі друзів. Не призначайте на цей період (з 19:15 до 20:54) важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця", - попередила Соловйова.

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