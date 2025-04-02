Астропрогноз на 2 апреля: кого осчастливят королевские градусы Луны, а кому готовиться к проблемам

В среду наступает день, когда можно найти равновесие и освободиться от всего лишнего. Кроме этого, Луна будет находиться как в королевском, так и в разрушительном градусах.

Прогноз астропогоды на 2 апреля

"Нужно активно проявлять положительные эмоции и чувства, отстаивать идеалы, принципы, убеждения. Творческий день, когда можно планировать, анализировать, корректировать кардинальные изменения в жизни, которые связаны с перспективами и возможностями в личной и социальной жизни", - рассказала Соловьева.

"Все начатое в этот день должно получить свою завершенность. День связан с равновесием, переходом на другой уровень. Желательно защищаться и освобождаться от злого глаза. Не стоит голодать", - также отметила она.

2 апреля - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Поэтому астролог советует избегать сплетен, пустой болтовни. Возможны обман и мошенничество.

"На ретро Меркурии эффективно возвращаться к предыдущим проектам, восстанавливать общение с бывшими знакомыми, пересдавать экзамены, путешествовать туда, где когда-то уже бывали, начинать поиски утерянных вещей, возвращать клиентов, анализировать, собирать нужную информацию, изучать и исследовать различные ситуации. Хорошее время для общения с братьями и сестрами", - напомнила Соловьева.

Кроме этого, в среду, с 12:36 до 14:14 по киевскому времени Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в королевском градусе Близнецов.

"Этот градус в Близнецах считается царским, изысканным, аристократическим, который обещает обретение богатства без затраты особых усилий. Он помогает в овладении как материальными, так и духовными ценностями. Способствует достижению успеха в любых делах, управляет контактами, коммуникабельностью, проницательностью, дальновидностью, умственной активностью, интеллектуальными процессами, ментальной живостью", - рассказала астролог.

А с 19:15 до 20:54 по киевскому времени Луна будет в разрушительном градусе Близнецов.

"В Близнецах этот градус символизирует обман, интриги, воровство, хитрость, вероломство, клевету, коварство, наглость. В медицинской астрологии с этим градусом связана вегетативная нервная система, любого рода поражения нервной системы и ослабленное зрение. Не полагайтесь на тех, кто не достоин доверия, будьте осторожны в выборе друзей. Не назначайте на этот период (с 19:15 до 20:54) важных дел, связанных со сферой ответственности Луны", - предупредила Соловьева.

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