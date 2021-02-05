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Астрономы показали фото Марса, сделанные с крайне близкого расстояния

Автор: Светлана Мащенко

Появились яркие фото Марса, сделанные китайским зондом Tianwen-1. Кадры были сняты на очень близком, как для космических масштабов, расстояния - 2,2 млн километров.

Согласно данным Global Times, Tianwen-1 прошел расстояние около 465 миллионов километров. Зонду удалось отлететь на более 184 млн километров от Земли.

Сообщается, что по состоянию на 5 февраля, зонд находится на расстоянии 1,1 млн км от "Красной" планеты.

Отметим, что Tianwen-1 запустили 23 июля 2020-го с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, что расположен в китайской провинции Хайнань.

Снимок Марса, сделанный зондом Tianwen-1 (фото: globaltimes.cn)

К середине февраля этого года зонд подойдет вплотную к Марсу. Tianwen-1 весит 5 тонн: 1,3 тонны - это посадочный модуль и 3,7 тонны - орбитальная станция.

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Сверхсовременный Зонд оснащен 13 современными измерительными приборами.

Ученые планируют во время космической миссии осуществить посадку на "Красную" планету. Аппарат предназначен для поиска признаков жизни на Марсе, и должен установить, годится ли планета для будущей колонизации.

Китайский зонд исследует Марс (фото: globaltimes.cn)

Ранее мы писали, что астрономы поймали в космосе странный радиосигнал и назвали его источник.

Также мы писали, что ученым удалось сделать невероятное открытие - путешествующую планету, которая вопреки законам гравитации, свободно перемещается в космосе

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