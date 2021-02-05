Астрономи показали фото Марса, зроблені з дуже близької відстані

З'явилися яскраві фото Марса, зроблені китайським зондом Tianwen-1. Кадри були зняті на дуже близькій, як для космічних масштабів, відстані - 2,2 млн кілометрів.

Згідно з даними Global Times, Tianwen-1 пройшов відстань близько 465 мільйонів кілометрів. Зонду вдалося відлетіти на понад 184 млн кілометрів від Землі.

Повідомляється, що станом на 5 лютого, зонд знаходиться на відстані 1,1 млн км від "Червоної" планети.

Зазначимо, що Tianwen-1 запустили 23 липня 2020-го з допомогою ракети-носія "Чанчжен-5" з космодрому Веньчан, що розташований в китайській провінції Хайнань.

Знімок Марса, зроблений зондом Tianwen-1 (фото: globaltimes.cn)

До середини лютого цього року зонд підійде впритул до Марса. Tianwen-1 важить 5 тонн: 1,3 тонни - це посадковий модуль і 3,7 тонни - орбітальна станція.

Надсучасний Зонд оснащений 13 сучасними вимірювальними приладами.

Вчені планують під час космічної місії здійснити посадку на Червону планету. Апарат призначений для пошуку ознак життя на Марсі, і має встановити, чи годиться планета для майбутньої колонізації.

Китайський зонд досліджує Марс (фото: globaltimes.cn)

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