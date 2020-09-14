Астрономы обнаружили признаки жизни на Венере: открытие, которое меняет все

На Венере в ядовитом слое атмосферы планеты астрономы обнаружили возможные признаки жизни. Если открытие будет подтверждено дополнительными наблюдениями телескопа и будущими космическими полетами, это может изменить направление исследований ученых в ближайшие годы. О подробностях открытия пишет The New York Times.

Что именно нашли ученые на Венере

Ученые даже не планировали искать признаки жизни на этой планете, однако при анализе состава химических веществ в воздухе над планетой, ученые обнаружили химическое вещество — фосфид водорода в атмосфере Венеры. После долгих анализов ученые утверждают, что единственным объяснением происхождения химического вещества является то, что там есть жизнь.

Некоторые исследователи ставят под сомнение эту гипотезу, и вместо этого они предполагают, что газ может быть результатом необъяснимых атмосферных или геологических процессов на планете, которая остается загадочной. Но это открытие также побудит планетологов задаться вопросом, не проглядело ли человечество планету, которая когда-то, возможно, была более похожа на Землю, чем любой другой мир в Солнечной системе.

"Это удивительное и неожиданное открытие. Это определенно послужит толчком к дальнейшим исследованиям возможностей жизни в атмосфере Венеры", - сказала Сара Сигер, планетолог из Массачусетского технологического института и автор статей.

"В последнее время было много шума о фосфине как биосигнальном газе для экзопланет, имея в виду поиск жизни на планетах, которые вращаются вокруг других звезд. Как здорово найти его на Венере. Венера так долго игнорировалась НАСА. Это действительно позор", - сказала Сара Стюарт Джонсон, планетолог и руководитель лаборатории биосигналов Джонсона в Джорджтаунском университете, которая не участвовала в этой работе.

Фосфин – ключ к загадке

Химики сравнивают фосфин (фосфид водорода) с пирамидой - один атом фосфора венчает основание из трех атомов водорода. Космический аппарат НАСА "Кассини" обнаружил его в атмосфере Юпитера и Сатурна. В таких условиях, сказал доктор Соуза-Сильва, жизнь не нужна для образования фосфина. Огромное тепло и давление могут сжать атомы фосфора и водорода вместе, чтобы сформировать молекулу.

Схема молекулы (фото: The New York Times)

Но на небольших каменистых планетах, таких как Земля и Венера, по словам исследователей, недостаточно энергии, чтобы производить обильное количество фосфина таким же образом. Однако есть одна вещь, которая, приводит к его появлению: анаэробная жизнь или микробные организмы, которые не нуждаются в кислороде и не используют его.

"Насколько мы можем судить, только жизнь способна производить фосфин", - сказал доктор Соуза-Сильва.

Здесь, на Земле, фосфин содержится в нашем кишечнике, в фекалиях Барсуков и пингвинов, а также в некоторых глубоководных морских червях и в других биологических средах, связанных с анаэробными организмами. Он также чрезвычайно ядовит.

В чем состоит "феномен" Венеры

Венера – планета, на которой температура раскалена до нескольких сотен градусов, а вместо воздуха над поверхностью почвы витают капли едкой серной кислоты. Венера, которую часто называют близнецом Земли, имеет примерно такую же массу, как и Земля. Многие ученые считают, что Венера когда-то была покрыта водой и обладала атмосферой, в которой могла бы процветать жизнь в том виде, в каком мы ее знаем.

В прежние времена Солнечной системы Земля не была столь гостеприимна к таким, как мы. Тогда здесь была жизнь, даже целая биосфера, которая не выжила в богатой кислородом окружающей среде. И точно так же, как Земля со временем стала домом для медуз, папоротников, динозавров и Homo sapiens, Венера была превращена чем-то в ад.

Сегодня вторая планета от солнца имеет атмосферу, состоящую из углекислого газа, и температуру поверхности, которая в среднем превышает 800 градусов по Фаренгейту. Плотная атмосфера Венеры оказывает давление более 1300 фунтов на квадратный дюйм на все, что находится на поверхности. Это более чем в 90 раз превышает давление на квадратный дюйм на уровне моря на Земле, или эквивалентно 3000 футам под водой в океане.

Эти свойства Венеры дают возможность ученым полагать, что таинственное появление на планете признаков жизни приближают гипотезу к реальности.

Напомним, что ранее марсоход сделал фото Земли и Венеры, показав всю нашу мизерность.

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