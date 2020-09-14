Астрономи виявили ознаки життя на Венері: відкриття, яке змінює все

На Венері в отруйному шарі атмосфери планети астрономи виявили можливі ознаки життя. Якщо відкриття буде підтверджено додатковими спостереженнями телескопа і майбутніми космічними польотами, це може змінити напрямок досліджень вчених у найближчі роки. Про подробиці відкриття пише The New York Times.

Що саме вчені знайшли на Венері

Вчені навіть не планували шукати ознаки життя на цій планеті, однак при аналізі складу хімічних речовин у повітрі над планетою, вчені виявили хімічну речовину — фосфід водню в атмосфері Венери. Після довгих аналізів вчені стверджують, що єдиним поясненням походження хімічної речовини є те, що там є життя.

Деякі дослідники ставлять під сумнів цю гіпотезу, і замість цього вони припускають, що газ може бути результатом непояснених атмосферних або геологічних процесів на планеті, яка залишається загадковою. Але це відкриття також спонукає планетологів поставити питання, чи не прогледіло людство планету, яка колись, можливо, була більш схожа на Землю, ніж будь-який інший світ в Сонячній системі.

"Це дивне і несподіване відкриття. Це, безумовно, послужить поштовхом до подальших досліджень можливостей життя в атмосфері Венери", - сказала Сара Сігер, планетолог з Массачусетського технологічного інституту й автор статей.

"Останнім часом було багато галасу про фосфін як біосигнальний газ для екзопланет, маючи на увазі пошук життя на планетах, які обертаються навколо інших зірок. Як здорово знайти його на Венері. Венера так довго ігнорувалася НАСА. Це дійсно ганьба", - сказала Сара Стюарт Джонсон, планетолог і керівник лабораторії біосигналів Джонсона в Джорджтаунському університеті, яка не брала участь у цій роботі.

Фосфін – ключ до загадки

Хіміки порівнюють фосфін (фосфід водню) з пірамідою - один атом фосфору вінчає основу з трьох атомів водню. Космічний апарат НАСА "Кассіні" виявив його в атмосфері Юпітера і Сатурна. В таких умовах, сказав доктор Соуза-Сільва, життя не потрібне для утворення фосфіну. Велика кількість тепла і тиск можуть стиснути атоми фосфору і водню разом, щоб сформувати молекулу.

Схема молекули (фото: The New York Times)

Але на невеликих кам'янистих планет, таких як Земля і Венера, за словами дослідників, недостатньо енергії, щоб виробляти необхідну кількість фосфіну таким же чином. Однак є одна річ, яка, призводить до його появи: анаеробне життя або мікробні організми, які не мають потреби в кисні й не використовують його.

"Наскільки ми можемо судити, тільки життя здатне виробляти фосфін", - сказав доктор Соуза-Сільва.

Тут, на Землі, фосфін міститься в нашому кишечнику, у фекаліях Борсуків і пінгвінів, а також у деяких глибоководних морських хробаків і в інших біологічних середовищах, пов'язаних з анаеробними організмами. Він також надзвичайно отруйний.

У чому полягає "феномен" Венери

Венера – планета, на якій температура розпечена до декількох сотень градусів, а замість повітря над поверхнею грунту витають краплини їдкої сірчаної кислоти. Венера, яку часто називають близнюком Землі, має приблизно таку ж масу, як і Земля. Багато вчених вважають, що Венера колись була покрита водою і володіла атмосферою, в якій могло б процвітати життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

У колишні часи Сонячної системи Земля не була настільки гостинна до таких, як ми. Тоді тут було життя, навіть ціла біосфера, яка не вижила через багате киснем навколишнє середовище. І точно так само, як Земля з часом стала домом для медуз, папоротей, динозаврів і Homo sapiens, Венера була перетворена у пекло.

Сьогодні друга планета від сонця має атмосферу, що складається з вуглекислого газу, і температуру поверхні, яка в середньому перевищує 800 градусів за Фаренгейтом. Щільна атмосфера Венери чинить тиск понад 1300 фунтів на квадратний дюйм на все, що знаходиться на поверхні. Це більш ніж у 90 разів перевищує тиск на квадратний дюйм на рівні моря на Землі, або еквівалентно 3000 м під водою в океані.

Ці властивості Венери дають можливість ученим вважати, що таємнича поява на планеті ознак життя наближають гіпотезу до реальності.

Нагадаємо, що раніше марсохід зробив фото Землі та Венери, показавши всю нашу мізерність.

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