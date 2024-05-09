Астрономи вперше виявили надійну атмосферу на "суперземлі"

Що відомо про "суперземлю"

Ця "суперземля" знаходиться в системі на відстані приблизно 41 світловий ріік від нас, і представляє інтерес сама по собі. Вона складається з пари невеликих зірок, серед яких найбільш яскравою є 55 Cancri A, навколо якої обертається планета. Загалом у цій системі виявлено п'ять планет.

Екзопланета 55 Cancri e була вперше виявлена у 2004 році і з того часу активно досліджувалась. Астрономи визначили, що її маса перевищує земну у 8,8 раза, а радіус більше у 1,95 раза.

Особливо важливим є те, що вона знаходиться дуже близько до своєї зірки і здійснює один оберт по орбіті всього за 18 годин, що призводить до сильного нагрівання планети. Температура на денній стороні досягає 2 300 градусів за Цельсієм, а на нічний - 1 350 градусів.

Astrobiology Web)

Як зробили відкриття

За очікуваннями, така висока температура повинна унеможливити існування звичайної атмосфери через її випаровування під впливом зірки. Тим не менш, у 2016 році астрономи виявили сліди водню і гелію в навколишньому просторі планети, припускаючи, що вона все ж таки змогла зберегти газову оболонку.

Тепер група вчених під керівництвом планетологів із Каліфорнійського технологічного інституту проаналізували стан 55 Cancri e за допомогою телескопа "Джеймс Вебб". Вони досліджували спектр світла, що випромінюється зіркою-господаркою планети, коли вона знаходилася за і перед світилом.

Порівнюючи відмінності в інфрачервоному випромінюванні з моделями різних газів, вони дійшли висновку, що ймовірність існування первинної атмосфери водню і гелію мала. Натомість було виявлено сліди щільної мінливої атмосфери, що складається з різних оксидів вуглецю, а також ознаки наявності води, діоксиду сірки та фосфіну.

Висновки

Автори дослідження вважають, що ці гази не були частиною первісної атмосфери планети і, ймовірно, викидаються з її надр у результаті вулканізму та інших процесів. Також відзначається схожість цього процесу з утворенням атмосфери супутника Юпітера Іо.

Незважаючи на щільність, така атмосфера виявляється нестабільною та швидко зникає, але, ймовірно, поповнюється активними процесами всередині планети. Це дослідження важливе для кращого розуміння різноманітності екзопланет у нашій галактиці.