Астрономы впервые обнаружили надежную атмосферу на "суперземле"

Что известно о "суперземле"

Эта "суперземля" находится в системе на расстоянии примерно 41 световой год от нас, и представляет интерес сама по себе. Она состоит из пары небольших звезд, среди которых наиболее яркой является 55 Cancri A, вокруг которой вращается данная планета. Всего в этой системе обнаружено пять планет.

Экзопланета 55 Cancri e была впервые обнаружена в 2004 году и с тех пор активно исследовалась. Астрономы определили, что ее масса превышает земную в 8,8 раза, а радиус больше в 1,95 раза.

Особенно важно то, что она находится очень близко к своей звезде и совершает один оборот по орбите всего за 18 часов, что приводит к сильному нагреву планеты. Температура на дневной стороне достигает 2 300 градусов по Цельсию, а на ночной - 1 350 градусов.

Astrobiology Web)

Как сделали открытие

По ожиданиям, такая высокая температура должна исключить существование обычной атмосферы из-за ее испарения под воздействием звезды. Тем не менее, в 2016 году астрономы обнаружили следы водорода и гелия в окружающем пространстве планеты, предполагая, что она все же смогла сохранить газовую оболочку.

Теперь группа ученых под руководством планетологов из Калифорнийского технологического института проанализировали состояние 55 Cancri e с помощью телескопа "Джеймс Уэбб". Они исследовали спектр света, излучаемого звездой-хозяйкой планеты, когда она находилась за и перед светилом.

Сравнивая различия в инфракрасном излучении с моделями различных газов, они пришли к выводу, что вероятность существования первичной атмосферы из водорода и гелия мала. Вместо этого были обнаружены следы плотной изменчивой атмосферы, состоящей из различных оксидов углерода, а также признаки наличия воды, диоксида серы и фосфина.

Выводы

Авторы исследования считают, что эти газы не были частью первоначальной атмосферы планеты и, вероятно, выбрасываются из ее недр в результате вулканизма и других процессов. Также отмечается сходство данного процесса с образованием атмосферы спутника Юпитера Ио.

Несмотря на плотность, такая атмосфера оказывается нестабильной и быстро исчезает, но, вероятно, пополняется активными процессами внутри планеты. Это исследование важно для лучшего понимания разнообразия экзопланет в нашей галактике.